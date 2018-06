Muggen komen helemaal niet op licht af, krabben werkt averechts en meer feiten en fabels TVM

15 juni 2018

12u40

Bron: Huffington Post/nu.nl 0 Fit & Gezond Het is je misschien al opgevallen, maar er zijn een pak meer muggen dan normaal. En het wordt er absoluut niet beter op deze zomer. Door de hoge temperaturen en veel regen komt dezer dagen de tweede generatie steekmuggen tevoorschijn. Daarom een aantal feiten en fabels over die rotvervelende beestjes op een rij.

Muggen komen op zoet bloed af: fabel

Er bestaat simpelweg niet iets als zoet bloed. Dat muggen aangetrokken zijn tot zoet bloed, kan dus niet. Wel is geweten dat muggen hun doelwit grotendeels baseren op lichaamsgeur. Dat bleek twee jaar geleden al uit een studie waarbij een team van de London School of Hygiene and Tropical Medicine 18 identieke tweelingen en 19 niet-identieke tweelingen onderzoch om te bepalen wie sneller geprikt werd. De identieke tweelingen werden met ongeveer dezelfde snelheid gebeten, terwijl het aantal beten tussen niet-identieke tweelingen varieerden.

Muggen komen op licht af: fabel

Muggen zijn eigenlijk nachtdieren, en ze kunnen zich in het licht helemaal niet goed oriënteren. De beestjes vermijden dan ook verlichte plekken, en zoeken de duisternis op tot jij de lichten gedoofd hebt. Waarom denk je dat je altijd gezoem hoort als het donker is, en de muggen plotsklaps verdwenen lijken te zijn eens je het licht weer aan hebt gedaan?

De enige reden dat muggen soms rond een lamp vliegen, is door de warmte ervan. In tegenstelling tot licht, houden muggen namelijk wel van warmtebronnen.

Citroengeur houdt muggen op afstand: fabel

Al die citronellakaarsen ten spijt, houdt citroengeur muggen nauwelijks weg. De rook van kaarsen zal ze wél eventjes op afstand houden, maar doorgaans ook niet langer dan twintig minuten. De geur zelf heeft weinig effect.

DEET is wél effectief: feit

Over DEET, het werkzame bestanddeel in de meeste muggensticks, is al veel gezegd en geschreven. Maar het klopt wel degelijk dat het efficiënt is tegen insectenbeten. Muggen moeten niets weten van de geur en blijven daarom weg. Wel is de samenstelling zeer chemisch en wordt het afgeraden voor kinderen en zwangere vrouwen. Sommige mensen zijn er ook allergisch aan en het mag zeker ook niet in aanraking komen met neus, ogen en slijmvliezen.

Krabben werkt averechts als je jeuk hebt: feit

Door te krabben beschadig je het weefsel onder de huid nog meer, waardoor de ontstekingsreactie van de beet nog meer geactiveerd wordt. Het gevolg: je krijgt alleen nog maar meer jeuk. Als je jezelf echt niet kunt inhouden, klop je beter op je huid. Ook een verkoelende zalf smeren kan soelaas bieden.

Alle muggen steken: fabel

De meeste muggen zijn vegetariërs. Ze leven vooral van nectar. Alleen de steekmuggen zijn echte bloedzuigers. Daarnaast bijten ook enkel vrouwenmuggen en dan nog enkel als ze eitjes moeten leggen. Dat ze na één beet sterven is nog zo'n fabeltje.