Morgen is het volle maan: hebben we dan écht meer seks en slapen we slechter? TVM

27 juni 2018

11u56 0 Fit & Gezond Slecht geslapen vannacht of had je net plots meer zin in seks? Dat zou wel eens te maken kunnen hebben met de volle maan die morgen aan de hemel staat. Althans, dat wordt toch beweerd. Maar klopt het ook echt?

Al jaren vormt de maan een mysterieus verschijnsel en heeft de stand van het hemellichaam volgens sommigen een invloed op ons gedrag. Zo zouden we meer zin hebben in seks, slechter slapen en ons haar zou er zelfs sneller van groeien. Lang niet al deze theorieën zijn ook daadwerkelijk wetenschappelijk bewezen, we zochten uit welke volksmythes berusten op waarheid en welke klinkklare onzin zijn.

Rare dromen en slechter slapen

Uit Brits onderzoek uit 2014 blijkt dat we in de week of de dagen van een volle maan meer kans hebben op rare of fantastische dromen. De vaststelling kwam er bij toeval, tijdens een studie naar hoe geluiden onze dromen beïnvloeden.

De resultaten van dat onderzoek bouwen verder op een Zwitserse studie van het jaar daarvoor. Daarbij werd vastgesteld dat mensen minder snel in slaap vallen, ongeveer 20 minuten minder lang slapen en over het algemeen minder vast slapen bij volle maan.

Bij volle maan wordt de productie van het hormoon melatonine, dat ons slaperig maakt en gevoelig is aan licht, verstoord en professor Wiseman gelooft dat dit een invloed heeft op onze dromen.

Meer seks

Dat mensen meer zin hebben in seks blijkt alvast niet te kloppen. Uit een onderzoek van verzekeraar Reaal blijkt dat mensen zelfs minder seks hebben. In een gewone nacht zei 7,51 procent van de ondervraagden seks gehad te hebben, met volle maan was dat 7,35 procent. Wel zijn mensen een stuk opener over hun seksleven, de dag na volle maan. Normaal gezien wil 8 procent niets zeggen over wat ze 's nachts tussen de lakens beleefd hebben, de dag na volle maan was dat maar 4 procent.

Vrouwen bevallen sneller

Bevallen vrouwen sneller bij volle maan? Niet dus. Op dagen van volle maan worden er in Nederland gemiddeld 558 kinderen geboren, eentje meer dan het normale gemiddelde. Ook het aantal hondenbeten bleef hetzelfde. Mensen drinken ook niet meer alcohol tijdens volle maan en plotseling willen bellen is ook al zo'n volksmythe die niet klopt.

Onze haren groeien sneller en zijn sterker

Deze kapseltheorie is op zijn zachtst gezegd bijzonder te noemen en toch zijn er heel wat mensen die heilig geloven dat de verschillende maanstanden invloed hebben op de groei van onze haren. De theorie is niet bewezen, maar de verklaring wordt gezocht in de wél wetenschappelijke uitleg dat de maan invloed heeft op zeeën en oceanen, en volgens biodynamische landbouwers ook op de groei van planten. Planten en zeeën bestaan grotendeels uit water, en aanhangers van deze haar-theorie trekken de parallel naar haarfollikels, die ook voornamelijk zijn samengesteld uit zuurstof en waterstof.



Aanhangers gaan ervan uit dat de krachten die haargroei bevorderen het sterkst aanwezig zijn in aanloop naar en tijdens volle maan.



Tijdens deze fase waarin de maan groter wordt, zal een bezoek aan de kapper ervoor zorgen dat je lokken daarna beter, sneller en steviger groeien. Ook het gebruik van maskers en conditioners is dan aan te raden, want jouw haren zouden tijdens die periode de werkzame stoffen uit de verzorgingsproducten beter opnemen. Met de sterke nadruk op "zouden" dus wel.