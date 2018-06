Moon milk is de nieuwste wellnesstrend die je helpt slapen Liesbeth De Corte

14 juni 2018

17u07 0 Fit & Gezond Wie mee wil zijn met de laatste trends moet simpelweg Pinterest gebruiken. Als we onze favoriete plek op het wereldwijde web mogen geloven, is moon milk de nieuwste hype in wellnessland. Maar wat is het juist?

Wie naar Pinterest surft en 'moon milk' als zoekterm ingeeft, kan het bevestigen: je komt honderden pins tegen over het warme drankje. Het sociale medium heeft de opmars van het fotogenieke brouwsel ook opgemerkt en laat weten dat de populariteit van moon milk het voorbije jaar is toegenomen met maar liefst 700 procent.

In feite lijkt de nieuwe trend sterk op een slaapmutsje dat je vroeger van je ouders kreeg: warme melk met honing. Het enige verschil is dat gezondheidsgoeroes het een update hebben gegeven door er kruiden als kaneel of nootmuskaat en adaptogenen aan toe te voegen. Vooral dat laatste is heel belangrijk. Dat zijn supplementen in de vorm van poeders of capsules, die je helpen om helder na te denken, je stress verlagen, je hormonen in balans brengen en het immuunsysteem versterken.

Leuk extraatje is dat moon milk blijkbaar ook helpt om snel in slaap te vallen. Zeker in combinatie met een dekentje en boek kunnen we ons inbeelden dat we meteen naar dromenland vertrekken. Ashwagandha, reishi, ginseng en maca zijn de meest gebruikte adaptogenen voor het warme drankje.

Klinken die termen wat te ingewikkeld en ben je bezorgd dat moon milk meer kwaad dan goed zal doen? Dat is echt niet nodig, beweert de Amerikaanse diëtiste bij het National Dairy Council Erin Coffield. "Eigenlijk is het gewoon koemelk met wat kruiden", nuanceert ze de hype op de lifestylesite HelloGiggles. Ook al bestaat er veel discussie of melk écht gezond is voor elk, toch is Coffield ervan overtuigd dat je op die manier veel proteïnen, calcium, vitamine D en B binnenkrijgt.