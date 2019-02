Mooi weer lokt joggers naar buiten: zo vermijd je blessures als beginnende sporter TVM

18 februari 2019

12u44 2 Fit & Gezond Het mooie lenteweer van afgelopen week en weekend deed niet alleen de terrasjes vollopen, het lokte ook opvallend veel mensen naar buiten om te joggen. Vooral beginnende renners lopen echter meer risico op blessures. Daarom enkele tips om sportletsels te vermijden.

“Lopen is de laatste jaren sowieso enorm populair geworden,” vertelt Peter Hespel, inspanningsfysioloog en hoogleraar Biomedische Kinesiologie aan de KU Leuven ons. “Op zich is dat een goede ontwikkeling, want sporten is gezond. Het probleem is dat een rondje door het park vaak niet meer voldoende is. Tegenwoordig wil iedereen een marathon lopen.”

“Bij het sportcentrum Bakala Academy begeleiden we veel recreatieve sporters. Het probleem met zulke ambitieuze doelen is vooral dat mensen hun grenzen soms niet kennen. De grootste uitval en meeste blessures worden immers niet veroorzaakt door een gebrek aan training, maar een overdaad. Daarom is een goede analyse van de individuele beginsituatie uiterst belangrijk. Aan de hand van de juiste tests worden je niveau en conditie bepaald en een persoonlijk trainingsschema opgesteld om op een gezonde en verantwoorde manier naar je doelen toe te werken.”

5 concrete tips

- Laat je lichaam wennen aan het lopen. Kortom, ga niet plots anderhalf uur joggen uit het niets, maar doe het rustig aan.

- Bouw je trainingen met maximum 10% op. Ga je de ene week pakweg 10 km lopen, doe dan de week erna maximum 11 km.

- De opwarming voor het lopen is essentieel om blessures te vermijden. Vergeet zeker ook niet een paar stretchoefeningen te doen.

- Een zwakke core (buik- en rugspieren en het bekken, nvdr.) is de oorzaak van de meeste blessures. Het is daarom belangrijk om specifiek daarvoor verstevigende oefeningen te doen.

- Tenslotte zijn ook goede loopschoenen cruciaal om letsels te vermijden. Ga daarvoor naar een gespecialiseerde winkel, want je kunt makkelijk dure schoenen kopen, maar als die niet op de juiste plaats steun bieden, doen ze meer kwaad dan goed.

