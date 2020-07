Mogen je vuile sportschoenen in de wasmachine? Zo krijg je ze zo goed als nieuw Stéphanie Verzelen

08 juli 2020

Sportschoenen zijn zowat het meest essentiële onderdeel van je sportoutfit. En toch maak je ze niet zo vaak schoon als je legging of sportbeha. Nochtans krijgt je schoeisel heel wat te verduren tijdens je work-outs, zeker als je buitenshuis sport. Hoe je je sportschoenen correct reinigt? Niet in de wasmachine, in elk geval.

Ja, de meeste sportschoenen kunnen wel tegen een stootje. Na een zweterige training of een jogsessie in de regen zijn ze niet meteen getekend voor het leven en je hoeft ze zeker niet grondig schoon te maken na elke work-out. Maar ze zelden een wasbeurt geven, is ook geen goed idee. Door je schoenen proper te houden, blijven ze niet alleen langer mooi, maar verleng je ook hun levensduur.

Mogen ze in de wasmachine?

Op sommige online fora lees je dat het oké is om je vuile sportschoenen in de wasmachine te steken. Maar echt slim is dat niet. Je schoenen kunnen zo beschadigd raken en het toestel ook. Heet water, chemische wasproducten en de meeste wasprogramma’s zijn te hard voor sportschoeisel: de lijm die de schoen en zool bijeenhoudt kan loskomen en de pasvorm en stof kan aangetast worden. En ook je wasmachine zal niet tevreden zijn: de schoenen kunnen de binnenkant van de trommel beschadigen en vuildeeltjes kunnen de afvoer verstoppen.

Schoon stappenplan

Hoe je ze dan wel kan wassen? Met de hand, een zachte borstel of spons en een milde zeep, zoals Marseille of een speciale zeep voor schoenen. Volg daarbij deze stappen:

1. Haal de inlegzolen en veters uit je schoenen. Deze was je apart met wat warm water en milde zeep. Dompel de inlegzolen niet onder, want dat kan de foam en de vorm aantasten.

2. Vul een teiltje met lauwwarm water en voeg wat zeep toe. Dompel een zachte spons of borstel onder – dat kan een oude tandenborstel zijn – en schrob daarmee de buiten- en binnenkant van je schoenen schoon. Bestaat (een deel van) je schoen uit suède, nubuck of leer, gebruik dan geen water en alleen een schoonmaakmiddel speciaal voor die stoffen.

3. Ga na het schrobben nog eens over de hele schoen heen met een semivochtige doek om het laatste vuil weg te halen en de binnenkant te drogen. Dompel de schoen nooit onder in het water.

Droog je schoenen daarna niet in de droogtrommel, bij de chauffage, met een haardroger of in de felle zon: te veel hitte kan opnieuw de vorm of samenstelling aantasten. Vul ze met kranten- of keukenpapier, zodat ze hun vorm behouden en overtollig vocht geabsorbeerd wordt, en laat ze gewoon drogen op kamertemperatuur. De veters en zolen droog je apart, om het proces te versnellen.