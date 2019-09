Moeten we echt acht uur slapen per nacht? “Middagdutje is hét recept voor een lang en gezond leven”

Fit & Gezond

We denken dat het ‘normaal’ is: een solide blok van acht uur slaap. Maar net als regisseur en acteur Luk Wyns, die omwille van een onrustige babyzoon in blokken van 3 a 4 uur begon te slapen, delen massa’s mensen hun bedtijd anders in. Van bifasisch slapen — een korte nacht en een siësta — tot zes dutjes van 20 minuten. Wat is hier van waar, en is dit ‘slaaphacken’ een gevaar voor de gezondheid? Lees hier alle andere interessante stukken over slapen.