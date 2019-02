Moet je ook in de winter zonnecrème smeren? SV

07 februari 2019

14u55

Bron: GG 0 Fit & Gezond Ondanks felle rukwinden komt de zon vandaag eindelijk nog eens piepen. Genieten maar! Verbranden zal je onder deze winterzon niet meteen doen, maar ondervindt je huid ook in de koudste tijd van het jaar nadelen van de kwalijke UV-stralen?

Dermatoloog Ingrid Van Riet: “Dat hangt van de situatie af. In de winter is de UV-concentratie minder, waardoor je echt niet iedere dag zonnecrème hoeft te smeren. Is het buiten bewolkt of zit je voornamelijk binnen? Dan is een zonnecrème niet per se nodig. Maar stel dat de lucht hemelsblauw is en je een flinke wandeling gaat maken, dan haal je best de zonnecrème boven.”

“Vertrouw ook niet alleen op dagcrèmes met spf. Op zich kunnen ze geen kwaad, maar ze geven een vals gevoel van veiligheid. Dagcrèmes bevatten misschien wel een UVB-filter waardoor je minder snel verbrandt, maar ze beschermen minder tegen UVA. Dat komt omdat UVA-filters doorgaans een witte of glanzende film achterlaten, waardoor ze niet ideaal zijn om in een cosmetisch product zoals dagcrème te gebruiken. En laat die UVA nu net de belangrijkste factor van huidveroudering zijn. Kortom: gebruik je gezond verstand. Smeer wanneer het nodig is, maar dan wel met een echte zonnecrème.”