Moet je niezen? Hou nooit je mond of neus dicht, want dat kan slecht aflopen

Bron: Daily Mail 0 thinkstock Fit & Gezond Voel je een niesbui opkomen? Wat je ook doet, probeer die niet tegen te houden door je neus of mond dicht te houden. Dokters geven dit advies nadat een 34-jarige Britse man een gat in zijn keel kreeg door de spanning die hierdoor ontstond.

De anonieme man in kwestie hield zijn neusgaten en mond dicht om het niezen te verdoezelen, maar dat liep verkeerd af. Door de spanning die daardoor ontstond, kreeg hij plots een enorme pijnscheut en kon hij amper nog slikken en ademen. Hij werd naar de spoeddienst van het ziekenhuis gebracht, waar hij een week lang door een tube moest gevoed worden. De analyse? De enorme druk die ontstond in de keelholte bij het ophouden van zijn nies, zorgde ervoor dat de achterkant van zijn keel - de farynx of het slokdarmhoofd - scheurde.

"Een niesbui tegenhouden door je neus of mond dicht te houden is een gevaarlijk manoeuvre en dat vermijd je beter," leggen de dokters uit. "Het kan tot verschillende complicaties leiden, zoals lucht die komt vast te zitten in de borst tussen de longen, een geperforeerde trommelvlies en zelfs het fatale barsten van bloedvaten in het brein."

Conclusie: hou beleefd een zakdoek of hand voor je mond, maar laat die nies bij voorkeur ongegeneerd ontsnappen. Een week of langer in het ziekenhuis doorbrengen is die schaamte over een doodgewone niesbui ook niet waard.

