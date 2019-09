Moet je je sportkleren wassen na elke work-out? Valérie Wauters

30 september 2019

14u47

Bron: Women's Health 0 Fit & Gezond Tijd voor eerlijkheid: hoe vaak was jij je sportkleren? Na elke workout? Na een paar bezoekjes aan de sportschool? Wanneer je kleren een luchtje beginnen te krijgen? Feit is dat er geen regel bestaat die zegt hoe vaak je je sportkleren moet wassen. Al zijn er natuurlijk wel enkele richtlijnen.

“Hoe vaak je je sportkledij moet wassen hangt van persoon tot persoon af”, zegt Maggie Oakley, merchandise director bij sportmerk Smartwool. “Je moet daarbij rekening houden met hoeveel je zweet, hoe actief je bent en hoe erg je het zelf vindt om gedragen sportkledij terug te dragen.”

Daarnaast is je wasroutine ook afhankelijk van je woonplaats. Woon je in een kurkdroge regio, dan kan je je sportkleding gewoon buiten te drogen hangen. Wie op een plaats woont waar de luchtvochtigheid bijzonder hoog is, kan best z’n kleren na elke sportsessie even wassen.

Schimmels en bacteriën

“Het is trouwens niet je zweet dat een geurtje produceert, maar bacteriën”, aldus Kelly Reynolds, professor milieuwetenschappen aan de universiteit van Arizona. “We hebben allemaal schimmels en bacteriën op ons lichaam, en meestal is dat ook helemaal geen probleem. Maar spannende, ongewassen sportkledij zorgt ervoor dat de balans van deze bacteriën op je lichaam in de war kan raken, met uitslag als één van de mogelijke gevolgen.”

Om zoveel mogelijk bacteriën te elimineren was je je sportkledij best in heet water. Skip daarnaast de wasverzachter. Deze zorgt er immers voor dat er een klein olie-achtig laagje op de vezels van je kleren achterblijft. Bacteriën kunnen zich vervolgens hechten aan deze oliën, met alle gevolgen van dien. Voeg in plaats van wasverzachter dus een scheutje azijn toe aan je wasje. Azijn heeft immer antibacteriële eigenschappen en zorgt ervoor dat de oliën die bacteriën aantrekken weer afgebroken worden.

Wil je je kleren niet meteen in de was gooien? Hang ze dan te drogen in het zonnetje. “UV-licht beschadigt bacteriën”, aldus Reynolds. “Je sportkledij buiten te drogen hangen zal er dus voor zorgen dat je minder snel last zult krijgen van een overvloed aan bacteriën op je sportkleding.”

De enige uitzondering op deze regel? Sportbeha’s of topjes met een ingebouwde beha. De huid onder de borsten is immers één van de plekken op je lichaam waar het makkelijkst schimmelinfecties ontstaan. “Was dus zeker je kledingstukken die rond deze zone spannen, om problemen te voorkomen”, waarschuwt Reynolds. “Hetzelfde geldt trouwens voor korte schortjes of spannende sportleggings, zeker wanneer je sport zonder ondergoed. Ook hier kunnen immers al snel schimmelinfecties of irritaties ontstaan als je deze kledingstukken niet genoeg wast.”

Sokken en schoenen

Dat je sportsokken na elke sportsessie moet wassen is natuurlijk geen nieuws. Maar hoe zit het dan met je sportschoenen? “Hebben je schoenen een uitneembaar zooltje, dan gooi je dat best elke week even in de was”, aldus Reynolds. “De binnen- en buitenkant wekelijks even sprayen met een ontsmettende spray kan zeker ook geen kwaad. Je kan natuurlijk ook baking soda in je schoenen kappen en ze vervolgens in de zon laten drogen. Vergeet wel niet om de overgebleven baking soda voor je volgende sportsessie weer te verwijderen.”