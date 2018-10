Moeilijke slaper? Slik geen pillen, maar ga op slaaptraining Huisartsenvereniging wil gebruik van slaappillen terugdringen met slaaptherapie Nina Dillen

12 oktober 2018

14u45 0 Fit & Gezond Schrijf moeilijke slapers een 'slaapcursus' voor in plaats van een slaappil, adviseert huisartsenvereniging Domus Medica. Zo'n slaaptraining bestaat uit een zestal therapeutische sessies. "De meeste patiënten slapen daarna tot een uur meer dan voorheen," legt slaapexpert professor dr. Johan Verbraecken (UZA) uit.

De kans is reëel dat ook u heeft liggen woelen vannacht, want 30% van de Belgen rapporteert slaapproblemen. Dat blijkt uit de meest recente cijfers uit 2013 van Sciensano, het voormalige Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid. Moeilijke nacht? Dan slikken we nogal snel een pilletje: op 10 jaar tijd is het aantal pillenslikkers tegen slapeloosheid verdubbeld. 3,3 % neemt elk dag een slaap- of kalmeerpil, 12% rapporteert dit 'occasioneel' te doen, wat minstens 1 keer om de twee weken is. Het zwaartepunt ligt bij de 75-plussers, waarbij 20% in de laatste 24 uur een slaap- of kalmeerpil heeft genomen.

Slaappillen creëren een oppervlakkige, artificiële slaap. Op lange termijn is dat geen oplossing. Slaapexpert dr. Johan Verbraecken

Huiswerk: slapen

Een cijfer dat huisartsenvereniging Domus Medica wil terugdringen. Zij roepen artsen op om eerder dan een pilletje een 'slaapcursus' of 'slaaptherapie' voor te schrijven. In een zestal therapeutische sessies leer je door middel van ontspanningsoefeningen, technieken en gesprekken met andere slapelozen hoe je meer uren in bed effectief slapend kan doorbrengen. "We noemen dat cognitieve gedragstherapie," legt slaapexpert dr. Johan Verbraecken van het UZA uit. "We proberen het gedrag van een patiënt te veranderen door hem zelf te doen inzien wat er misloopt. Je volgt groepstherapie in kleine groepjes, zo'n 6 à 7 sessies van telkens ongeveer anderhalf uur."

Hoe werkt het?

