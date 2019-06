Model Iskra Lawrence toont trots haar huidaandoening keratosis pilaris, maar wat is dat precies? Nele Annemans

20 juni 2019

07u48

Bron: Popsugar, Goed Gevoel 0 Fit & Gezond Model Iskra Lawrence staat erom bekend haar eigen foto’s die ze post op sociale media niet te bewerken en is een grote naam in de bodypositivitybeweging. En ook nu kan de Britse op veel lof rekenen voor haar Instagrampost over haar huidaandoening keratosis pilaris, maar wat is dat nu precies?

In haar Instagrampost pronkt Iskra Lawrence met haar huidaandoening. “✨Keratosis pilaris✨ Aka de reden waarom ik de huid op mijn armen haatte gedurende mijn hele leven”. Ze vertelt dat de aandoening erg veel voorkomt, maar dat doordat er in de media, tijdschriften en op sociale media alles gephotoshopt en gladgestreken wordt, het lijkt alsof je niet normaal bent. Ze moedigde haar volgers dan ook aan om onder de foto te reageren door iets aardigs over zichzelf te vertellen.

Maar wat houdt die huidaandoening nu precies in? “Keratosis pilaris, soms ook wel ‘kippenhuid’ genoemd, is een veelvoorkomende onschuldige huidaandoening die een rasperige, ietwat ruwe huid veroorzaakt”, vertelt dermatoloog Steven Devos. “Ze kenmerkt zich door kleine, rode bobbeltjes ter hoogte van de haarzakjes, en dit voornamelijk op de bovenbenen en bovenarmen. Het is een typisch fenomeen dat opduikt in de puberteit, al kan het zich ook reeds vroeger in de kindertijd laten gelden.”

“Een normale huid schilfert netjes af zonder dat we daar enige last van ondervinden”, gaat hij verder. “De huidschilfers kunnen echter verkleven en propjes vormen, die vervolgens in de haarzakjes blijven steken. Hierdoor kunnen kleine, zichtbare bultjes aan het huidoppervlak opduiken. De kans is groot dat als jij er last van hebt, ook andere familieleden het hebben, want de huidaandoening heeft een genetische component. Sommige personen hebben er nu eenmaal meer aanleg voor dan anderen.”

Hoewel de ontsierende bultjes nooit echt helemaal verdwijnen zijn er wel een aantal dingen die je kan doen om ze minder zichtbaar te maken volgens Devos. “Regelmatig scrubben helpt je de dode huidpropjes uit de haarzakjes te verwijderen. Maar ook smeren met crèmes die keratineoplossende bestanddelen bevatten, zoals ureum of salicylzuur, kunnen de huid gladder maken. Deze zalfjes zijn zonder voorschrift in de apotheek te verkrijgen.”