Model dat been verloor door ‘tamponziekte’, is nu ook haar tweede been kwijt TVM

12u55 3 Julia June Lauren Wasser in een campagne van het Belgische merk Julia June. Fit & Gezond Lauren Wasser verloor vijf jaar geleden haar rechterbeen als gevolg van het toxischeshocksyndroom, ook wel de tamponziekte genoemd. Deze week moest ze ook haar linkerbeen laten amputeren. Maar het 29-jarige model geeft de hoop niet op. “Het leven gaat alleen maar beter worden vanaf nu,” schrijft ze op Instagram.

In 2012 werd het been van de twintiger uit L.A. geamputeerd, nadat werd vastgesteld dat ze een zware vorm had van het toxischeshocksyndroom (TSS). Het is een zeldzame ziekte, maar treft in de Verenigde Staten 3 tot 15 menstruerende vrouwen per jaar. De infectie, die wordt veroorzaakt door de combinatie van bacteriën in de vagina en het materiaal van de tampons, kan in het slechtste geval leiden tot een shocktoestand met dodelijke gevolgen.

Lauren liet zich door deze serieuze tegenslag echter niet tegenhouden, en ze pikte het modellenwerk gewoon weer op. Zo scoorde ze onder andere opdrachten voor Nordstrom, Noisy en het Belgische merk Julia June. Vijf jaar later krijgt ze helaas een nieuwe klap te verwerken, want eergisteren werd ook haar tweede been weggehaald. De pijn in haar linkerbeen bleef namelijk aanhouden en de bacterie veroorzaakte een open zweer waardoor ze geen hiel en tenen meer had. De artsen zagen geen andere optie dan opnieuw te amputeren.

Het artikel gaat verder onder de foto.

Life is about to be so different, again! I’m in great spirits though and ready for my next chapter. 💪🏼🏃‍♀️🏊🏼‍♂️ // photo by my love @camraface Een foto die is geplaatst door null (@theimpossiblemuse) op 08 jan 2018 om 21:51 CET

Toch valt haar veerkrachtigheid ook nu weer op. Begin deze maand vertelde ze in een interview met InStyle het volgende over de operatie: “Ik besef dat ik heel veel geluk gehad heb dat ik er nog ben. Ik wil leven. Ik wil weer zwemmen in de oceaan. Dat is een gevoel dat ik al vijf jaar niet meer heb gehad omdat mijn voet droog moest blijven. En we moeten verder blijven strijden voor een betere kennis rond de tamponziekte en veiliger producten.”

Eergisteren postte ze voor het eerst terug een foto op Instagram met Amy Purdy, eveneens een model dat haar benen is verloren, aan haar zijde. “Dankjewel om langs te komen”, schrijft Wasser erbij. “Dit betekent zoveel voor mij. Ik kan zo zien dat het leven alleen maar beter gaan worden vanaf nu. Bedankt om mij te tonen dat er nog veel meer is in het leven om voor te leven.”