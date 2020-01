Miso en sojasaus eten kan je helpen langer te leven NA

31 januari 2020

13u10

Bron: The Independent 2 Fit & Gezond Kent de Aziatische keuken geen geheimen voor jou? Dan hebben we smakelijk nieuws voor je. Van regelmatig gefermenteerde sojaproducten zoals miso en sojasaus op je menu te zetten zou je namelijk langer leven.

Dat is de conclusie van een studie die gepubliceerd werd in het tijdschrift British Medical Journal. Onderzoekers bekeken daarvoor het voedingspatroon en de algehele gezondheid van 92.915 Japanse mannen en vrouwen van 45 tot 74 jaar en dat gedurende bijna 15 jaar.

De wetenschappers ontdekten dat de mensen die vaak miso (een pasta van gefermenteerde sojabonen) , tempé (een koek van sojabonen uit Indonesië), sojasaus en natto (gefermenteerde sojabonen uit Japan) verorberden minder snel stierven dan degenen die dat niet deden.

De studie onderzocht hoeveel gefermenteerde soja er moest gegeten worden om van de voordelen te kunnen genieten. Wat bleek? Mannen die minstens 50,2 gram gefermenteerde sojaproducten aten, hadden 10% minder kans om te sterven in de follow-upperiode van bijna 15 jaar in vergelijking met andere landgenoten die amper miso en co op het menu zetten. Vrouwen zagen dezelfde voordelen als ze minstens 46,6 gram per dag consumeerden.

Geen fan van sojasaus en miso maar wel van natto? Dan geniet je ook van de voordelen. Uit de studie bleek namelijk dat het dagelijks eten van minstens 26,2 gram natto je risico op overlijden door hart- en vaatziekten met 24% voor mannen en 21% voor vrouwen verlaagt.

De auteurs gaan ervan uit dat de voordelen van gefermenteerde sojaproducten te wijten zijn aan hun hoge vezel- en kaliumgehalte. Al benadrukken de onderzoekers wel om niet té snel conclusies te trekken. Andere factoren, die niet gemeten zijn, kunnen de resultaten immers beïnvloeden. Er is dus nog meer onderzoek nodig om de bevindingen te bevestigen.