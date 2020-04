Mindfulness vermindert klachten van prikkelbare darmsyndroom

Mindfulness, zweverig? Nee hoor. Zelfs de wetenschap ziet er voordelen in. Volgens een nieuwe studie zou het een grote hulp zijn voor mensen die last hebben van het prikkelbare darmsyndroom

Winderigheid, een opgeblazen gevoel, buikpijn en problemen met de stoelgang. Nee, het prikkelbare darmsyndroom is niet bepaald een pretje. Maar volgens een nieuwe studie is er een onverwachte oplossing voor die vervelende klachten: mindfulness.

In totaal 53 vrouwen en 15 mannen met het prikkelbare darmsyndroom - oftewel PDS - moesten 8 weken lang lessen volgen die draaiden rond mindfulness en het bestrijden van stress. Achteraf konden de deelnemers daar de vruchten van plukken. Zowel vlak na de behandeling als 3 maanden later zaten ze beter in hun vel en ervoeren ze minder klachten door de PDS. Omdat ze minder last hadden van symptomen, voelden ze zich ook minder angstig. De resultaten werden neergepend in het wetenschappelijke tijdschrift Neurogastroenterology & Motility.

Bijna 1 op de 5 heeft prikkelbare darmen

Dat het prikkelbare darmsyndroom - in het Engels: ‘irritable bowel syndrome’ of IBS - niet valt te onderschatten, zegt ook dokter Kathleen Van Malderen. Zij werkt op de afdeling gastro-enterologie van het Universitair ziekenhuis Antwerpen en de Universiteit Antwerpen, en heeft samen met professor Heiko De Schepper de website IBS Belgium opgericht, waar je heel wat informatie vindt over de chronische maag-darmaandoening. “Ongeveer 15 à 20 procent van de bevolking heeft er last van. In realiteit ligt dat cijfer waarschijnlijk nog hoger, omdat er veel mensen zijn die niet met hun klachten naar het ziekenhuis gaan”, vertelt ze ons.

Overgevoelig

“We weten nog steeds niet goed wat de exacte oorzaak is van PDS. Momenteel wordt er veel onderzoek uitgevoerd naar de aandoening. Op basis daarvan vermoeden we dat er niet één boosdoener is, maar dat het gaat om een samenspel van verschillende factoren. Zo weten we dat de motoriek van darmen vaak verstoord is. Soms gaat die te snel, wat diarree in de hand werkt, of te traag, met constipatie als gevolg. Ook de samenwerking tussen de darmen en de hersenen speelt een rol. Veelal gaan de darmen pijnsignalen doorsturen, terwijl er geen pijn aanwezig is. Je darmen zijn dan in feite overgevoelig. Zelfs stress kan een belangrijke invloed hebben.”

Van Malderen is dan ook niet verrast dat mindfulness een positieve impact heeft. “Dat valt te verwachten, want stress heeft sowieso een grote invloed op het darmstelsel. Zelfs bij gezonde mensen. Als zij stress hebben, zullen ze ook sneller misselijk worden of vaker naar het toilet moeten hollen. Bij PDS is die impact nóg groter.”

Waar kan je nog op letten?

Wees zen, is dus de boodschap. Daarnaast kan je nog op een aantal andere zaken letten. Van Malderen. “We raden patiënten altijd aan om hun levensstijl aan te passen. Dat wil zeggen: voldoende bewegen en drinken, en letten op hun voeding. In samenwerking met een diëtist kunnen ze ook zoeken welke voedingsmiddelen klachten uitlokken. Dat verschilt van persoon tot persoon, maar vaak zijn alcohol, uien, kolen en zuivel een no-go. Zit je dan nog steeds opgezadeld met symptomen? Dan kan medicatie voorgeschreven worden om de klachten te onderdrukken.”

