Mindfulness of meditatie: wat is nu precies het verschil? Ashlie Schaillee

05 augustus 2018

13u27

Bron: Elite Daily 0 Fit & Gezond Loop jij soms ook eens rond als een kip zonder kop? Dat kan je makkelijk verhelpen door te mediteren, of was het nu door een cursus mindfulness te volgen? Wacht, was dat niet hetzelfde? Hoewel de lijn tussen deze twee begrippen erg dun is, is er toch een verschil. Zoek uit aan welke van de twee je het best je tijd kan besteden.

Elite Daily sprak met Pax Tandon, een mindfulness-experte die ook het boek ‘Mindfulness Matters: A Guide to Mastering Your Life’ heeft geschreven. Zij legt uit wat nu precies de belangrijkste verschillen zijn tussen mindfulness en meditatie én geeft ook enkele tips.

Mindfulness behoort tot de overkoepelende term meditatie. Mindfulness is dus kort gezegd een vorm van mediteren. De twee lijken op elkaar omdat ze beide een vorm van bezinning, alertheid en reflectie zijn. Meditatie kan ook verschillende vormen aannemen, zoals de Mantra meditatie (waarbij je een woord of zin herhaalt om jezelf te focussen) of de Vipassana meditatie (verschillende dagen van stille zelfreflectie).

Mindfulness is dan weer directer, live zeg maar. Mindfulness is je bewust zijn van dingen door middel van niet-oordelende zelfreflectie. Beeld je in dat je naar je problemen kijkt zoals je naar de wolken kijkt: je brein is vrij van oordeel, maar je bent je wel ten volle bewust van wat je aan het doen bent. Studies hebben aangetoond dat mindfulness de manier waarop je naar jezelf en de wereld rondom jou kijkt, kan veranderen. Het grootste voordeel? Het bevordert (naar het schijnt) je mentale, fysieke en emotionele gezondheid.

Nu, mediteren gaat niet vanzelf. Heb jij je ooit al eens neergezet en geprobeerd om 5 minuten te mediteren? Kans is groot dat je na 30 seconden denkt aan die was die je nog moet ophangen of dat boodschappenlijstje dat je nog moet afwerken. Niet simpel dus.

Velen onder ons geven mediteren dan ook snel op omdat we denken dat het niet werkt. Volgens Tandon komt dat omdat je het mediteren té serieus neemt. Wanneer we na x aantal minuten niet rustig worden, stoppen we ermee. We denken dat het niet voor ons is weggelegd of we raken gefrustreerd. Nochtans, één ding is zeker: mediteren is voor iedereen weggelegd.

Enkele tips wanneer je begint met mediteren

1. Start met een meditatie-app. Een voorbeeld hiervan is de Headspace-app. Deze applicatie geeft de basis van meditatie mee op een vriendelijke en efficiënte manier.

2. Het kan helpen om mediteren te combineren met een andere activiteit. Een simpel voorbeeld: tandenpoetsen. Wanneer je de meditatie start na het tandenpoetsen, zal het brein na verloop van tijd de ene activiteit met de andere linken. Na een tijdje zal je na het tandenpoetsen spontaan beginnen te mediteren.

3. Geef aandacht aan omgevingsgeluid en geur. Luister naar het gezang van vogels wanneer je naar het werk fietst. Of ruik aan die nieuwe, frisgewassen was.

4. In je eentje mediteren is een goede manier om te beginnen, maar de mens is en blijft een kuddedier. Wanneer je meditatie-kunsten al verder gevorderd zijn, kan je je aansluiten bij een groep. Samen is leuker dan alleen, toch?