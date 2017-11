Minderen met koffie lukt zeker met deze vijf tips Timon Van Mechelen

Fit & Gezond Is koffie nu heel goed voor je of net ongezond? Het zwarte goud blijft ietwat controversieel, maar volgens de Hoge Gezondheidsraad krijg je als volwassene niet te maken met ongewenste effecten als je vier à vijf kopjes per dag drinkt. Werk je er meer naar binnen? Deze tips helpen je op weg om tenminste te minderen.

1. Bouw geleidelijk af

Uit het niets de helft minder cafeïne consumeren op een dag, gaat bij veel mensen gepaard met afkickverschijnselen zoals zweten en hoofdpijn. Die zorgen ervoor dat je snel terug naar meer koffie wil grijpen en dat is natuurlijk net niet de bedoeling. Drink bijvoorbeeld wekelijks één kopje per dag minder. Het gaat dan wat trager, maar het is realistischer vol te houden op lange termijn.

2. Drink eerst water

Zodra je de behoefte aan een kop koffie voelt opborrelen, drink dan eerst een groot glas koud water. Vaak besef je daarna pas dat je naar koffie grijpt uit verveling, omdat je iets om handen wil hebben. Je lichaam goed hydrateren helpt ook om de afkickverschijnselen als hoofdpijn tegen te gaan.

3. Slaap meer

Als je in de namiddag je ogen amper kan openhouden en ’s ochtends het bed niet uitgeraakt, is dat een teken dat je meer moet slapen. Niet dat je meer koffie moet drinken. Vervang slaap niet door opwekkende middelen. Als je uitgeslapen bent, heb je sowieso minder trek in koffie.

4. Drink groene thee

Wissel koffie af met groene thee. Daar zit ook cafeïne in, maar omdat het in het niets op koffie lijkt, is het een ideaal (tijdelijk) substituut voor je dagelijkse kopjes troost. Het is een beetje vergelijkbaar met rokers die proberen stoppen met een elektronische sigaret. Ze krijgen nog altijd de nicotine binnen, maar het is makkelijker om ermee af te bouwen.

5. Begin ermee op vakantie

Het is alweer bijna kerstvakantie, hét uitgelezen moment om te minderen of stoppen met koffie. Je zit in een helemaal ander ritme, je slaapt doorgaans meer en waar je op je werk niet het koffieapparaat buiten kunt kieperen, kan dat thuis natuurlijk wel. Of iets minder dramatisch: koop gewoon geen koffie meer.