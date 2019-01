Minder zitten, meer staan? Goed zo! Maar doe het niet om af te vallen Liesbeth De Corte

04 januari 2019

12u49

Staand werken zit al een tijdje in de lift. Niet zo vreemd, want maar al te vaak wordt beweerd dat het gezond is én dat het helpt afslanken. Maar klopt dat wel?

We hebben het al vaak gehoord: zitten is ontzettend ongezond. Jezelf te veel neervlijen op je derrière zou volgens verschillende studies het risico op diabetes, hartziekten en obesitas verhogen. Door staand te werken, kan je daarentegen een behoorlijk aantal kilo’s kwijtspelen. Wetenschappers van de Amerikaanse Mayo Clinic hebben berekend dat je op 4 jaar tijd meer dan 10 kilo kunt afvallen, op voorwaarde dat je je eetpatroon niet aanpast.

Wriemelen

Dat klinkt natuurlijk als muziek in onze oren. Bijna te mooi om waar te zijn, zeg maar. En blijkbaar zit er ook een addertje onder het gras. Het gaat om een metastudie, waarbij eerdere experimenten bestudeerd zijn. En het nadeel van eerdere experimenten? Vaak wordt daarbij extreem gedrag onder de loep genomen. Denk: stokstijf op een stoel zitten zonder te wriemelen versus al wandelend taken uitvoeren.

Niet bepaald realistisch, menen wetenschappers van de universiteit in Bath en het Westmont College in Californië. Voor hun studie, die gepubliceerd is in het vakblad Medicine & Science in Sports & Exercise, trommelden ze 46 mannen en vrouwen met een normaal gewicht op. Zij moesten eerst een reeks vragen over hun gezondheid en sportieve gewoontes beantwoorden. Vervolgens moesten ze verschillende keren naar een labo gaan om er 20 minuten te liggen, zitten of staan.

Belangrijk is dat ze in die 20 minuten zoveel mochten draaien, wriemelen en bewegen als ze wilden, zolang ze maar dezelfde houding aanhielden. In tussentijd mochten ze naar een documentaire van BBC kijken en kregen ze een masker op, dat hun metabolisme in de gaten hield. Na afloop werd bekeken of en hoeveel calorieën de deelnemers waren kwijtgespeeld.

Belangrijke nuance

Het goede nieuws: de onderzoekers merkten wel degelijk een verschil op. Staand werken helpt je dus wel degelijk afvallen. Maar, en hier komt de grote maar, het gaat om een heel klein verschil. De zittende groep verbrandde in totaal 3% meer calorieën dan de mensen die neerlagen. Wie tijdens de experimenten recht stond, verbrandde 12% meer calorieën dan de mensen die op een stoeltje gevlijd zaten. Op basis daarvan berekenden de wetenschappers dat je door recht te staan 9 extra calorieën kunt verbranden per uur. Sta je 2 uur per dag recht? Dan levert dat na een week bijna 130 extra verbrandde calorieën op.

Opvallend genoeg verbrandden sommige zitters meer calorieën dan de proefpersonen die op hun beide benen stonden. De reden: ze zouden extreem veel wriemelen. Alleen rechtstaan zal je dus niet helpen in de strijd tegen kilo’s, besluit James Betts, professor aan de universiteit in Bath. Maar laat het geen pleidooi zijn om je toch neer te ploffen op je achterwerk. “Het zal je niet helpen om te vermageren, maar het kan wel voorkomen dat mensen zwaarder worden door af en toe iets kleins te snoepen.” En - om nog maar eens in herhaling te vallen - voortdurend zitten doet je ook geen deugd.