Minder ziek en minder stress? Zet eens een plant op je bureau SV

09u01 4 Thinkstock Fit & Gezond Van een simpele verkoudheid tot een gloeiend voorhoofd met dank aan de griep: deze periode van het jaar hebben we het allemaal wel eens te pakken. De oplossing volgens een groep onderzoekers? Stouw je kantoor vol met planten.

Als je collega zit te snotteren, kan je bijna uittekenen dat jij enkele dagen later ook een voorraad zakdoekjes in huis moet halen. Dat komt omdat ziektes zich razendsnel verspreiden in kantoorruimtes. Niet alleen zitten we dicht op elkaar en komen we vaak met elkaar in contact, er is vaak ook nog eens slechte ventilatie.

Een mooie palm of tongawingerd - die bekend staan om hun luchtzuiverende eigenschappen - zijn dan ook je ideale bureauvriendje. Zij zorgen ervoor dat mix van bacteriën die in de lucht rondzweeft, gezuiverd wordt. Bovendien zijn ze makkelijk te verzorgen - iedereen heeft wel zo'n collega die ongetwijfeld vergeet om de planten water te geven - en ze hebben niet al té veel licht nodig. Door meer groen op het kantoor wordt niet alleen de lucht gezuiverd van die bacteriën, maar ook enkele schadelijke chemische bestanddelen, zoals bijvoorbeeld uit schoonmaakmiddelen, aldus professor in de ecologie Eddie van Etten en professor in de gezondheidswetenschappen Pierre Horwitz.



Bovendien bevatten planten zelf ook bacteriën, met als verschil dat die wél goed voor je zijn. "Bacteriën die op planten en hun potgrond zitten, zijn net een belangrijke toevoeging voor je kantoor. Ze stabiliseren de ecologie van een anders erg artificiële omgeving," aldus de professors. "Zo brengen ze het ecosysteem in de kantoorruimte weer in balans, en dat is dan weer voordelig want het levert een lager aantal ziektedagen bij het personeel op."

De professors zijn trouwens niet alleen in hun overtuiging. Ook een studie van de NASA ontdekte dat bepaalde planten kunnen voorkomen dat je ziek wordt. De arekapalm bijvoorbeeld, maar ook klimop, varens, de lepelplant, treurvijg en rhapis zijn prima luchtzuiveraars. Bovendien werkt meer groen op kantoor ook tegen stress. Dat komt omdat groene ruimtes en de natuur ontspannen en kalme gevoelens bij ons oproepen, wat tot een beter humeur leidt. Wie rijdt er nog naar het tuincentrum straks?