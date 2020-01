Minder stress? Zet eens een plant op je bureau LDC

05 januari 2020

16u44 0 Fit & Gezond Enkele vetplantjes aan de balie, een vaas met een bos bloemen in volle bloei of een terras met tuin. Groene werkplekken zijn stevig in opmars. En terecht. Volgens een nieuwe studie hebben planten op kantoor een positief effect op het gemoed en de stress van werknemers.

Lange tijd werd gedacht dat een goede werkomgeving ‘lean en clean’ moest zijn, met zo weinig mogelijk zaken die afleiden. Maar daar is men van aan het afstappen. Heel wat bedrijven introduceren tegenwoordig flexplekken met knusse salons en coffee corners. Én ze zetten de boel vol met planten. Een goed idee, stellen Japanse wetenschappers van de universiteit van Hyogo.

Bonsai of cactus?

Masahiro Toyoda en zijn collega’s wilden nagaan wat de psychologische en fysiologische impact is van planten. Dat was tot nu toe enkel en alleen onderzocht via experimenten in een labo. 36 werknemers namen deel aan de studie en werden verplicht om 3 minuten te rusten achter hun bureau als ze zich moe voelden. De eerste weken kwamen er geen planten in spel, pas later moesten ze ook zorgen voor een kleine plant. De deelnemers mochten ook kiezen welke plant ze naast hun computer zetten: een luchtplant, bonsai, San Pedro-cactus, bladplant, kokedama of vetplant.

Tijdens het onderzoek moesten de werknemers ook een vragenlijst invullen om hun stressniveaus te meten én werd hun hartslag gecontroleerd. Zo konden de wetenschappers achterhalen dat zowel het kijken naar de planten als het verzorgen de werknemers hielp relaxen. Dat gold voor alle werknemers, ongeacht hun leeftijd of de type plant. De resultaten werden gepubliceerd in het vakblad American Society for Horticultural Science.

Het is niet de eerste keer dat de positieve impact van planten op het humeur is aangetoond. Enkele jaren geleden bewezen onderzoekers aan de VU Universiteit Medisch Center in Nederland dat zelfs afbeeldingen van schaarse vegetatie stress op het werk en een te hoge hartslag kunnen verlagen. Daarnaast blijkt uit een studie van de Universiteit van Wageningen dat planten bijdragen aan een positievere gemoedstoestand, tot meer tevredenheid onder medewerkers en tot minder ziekteverzuim leiden.