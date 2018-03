Minder stress, een gezonder lichaam én beter slapen door 2 uur bosbaden Eva Van Driessche

09 maart 2018

14u30 0 Fit & Gezond Shinrin-yoku ofwel bosbaden is een nieuwe hype die uit Japan komt overgewaaid. Bomen kunnen je helpen gezond en gelukkig te worden. Maar hoe werkt dat nu? Want met letterlijk baden heeft het weinig te maken.

Ik hoorde voor het eerst twee jaar geleden over 'forest bathing' en het boeide me wel. Na de film 'Wild' met Reese Witherspoon was wandelen in de natuur plots een hot topic. Maar het klonk ook nog een beetje zweverig. Moest ik dan een boom gaan knuffelen?

Dr. Qing Li is internationaal dé expert op het gebied van bosgeneeskunde. In zijn boek over Shinrin-Yoku geeft hij heldere en praktische tips over hoe wij ook hier - want wij wonen nu eenmaal niet in Japan dat voor twee derde bedekt wordt door bos - ons voordeel kunnen halen uit planten en bomen.

Want, stelt Dr. Li, het is broodnodig. Stress vergt steeds meer van onze gezondheid en door regelmatig een bosbad van twee uur te nemen kan je je bloeddruk verlagen, stress verminderen, de gezondheid van je hart en bloedvaten verbeteren, je bloedsuikerspiegel verlagen, je concentratie verbeteren, depressie verhelpen, de pijngrens verleggen, meer energie krijgen, je immuunsysteem versterken, de productie van antikankereiwitten doen toenemen, afvallen én beter slapen. Hadden jullie nog extra argumenten nodig?

Wat is een bosbad?

First things first. Wat verstaan we onder een bosbad nemen? Het heeft namelijk niets met sport te maken. Je hoeft niet te joggen, wandelen door het bos. Het betekent: baden in de bosatmosfeer of het opnemen van het bos via je zintuigen. Via je gezichtsvermogen, gehoor, smaakvermogen, reuk en tast. We kunnen bloemen ruiken, frisse lucht proeven, veranderende kleuren zien, vogels horen zingen en een briesje op onze huid voelen.

Hoe neem je een bosbad?

Dr. Li geeft een handig stappenplan voor het ultieme bosbad, volg alle stappen of je mist het effect.

1. Laat je telefoon en camera thuis: je moet langzaam en zonder doel wandelen, daar heb je dus geen gps of ander toestel voor nodig.



2. Zoek jouw ideale plek: er is een bos voor iedereen. De ene zal meer houden van de geur van vochtige aarde, de ander wil een beekje, nog iemand anders houdt van bloemen. Zoek een groene plek in jouw buurt die heeft waar jij gelukkig van wordt.



3. Zet je vijf zintuigen aan het werk:



- Luister naar de wind in de bomen en de vogels die zingen

- Kijk naar de verschillende tinten groen en het zonlicht door de takken

- Snuif de geur op, dit is natuurlijke aromatherapie!

- Zet je handen op een boomstronk en voel, of laat je tenen even in een beekje hangen. Ga eens op de grond liggen.

- De laatste is de moeilijkste: voel het bos. Euhm, met andere woorden, geniet van de kalmte.



4. De optimale duur van een bosbad is een uur of vier, maar kortere perioden werken ook.



5. Rust wanneer je wil, drink iets wanneer je wil en wandel vooral niet te snel, het is geen sport.

Samengevat heeft het iets van als een kind naar het bos kijken. Probeer het maar eens. Als je met kleine kindjes naar het bos trekt, zien zij andere dingen dan wij. Ze zien meer! Ze wijzen naar een wapperende tak, horen elke vogel en doen de geluidjes na. Ze gaan - tegen jouw zin - met hun propere kleertjes precies in die modderplas zitten om met hun handen de vochtige aarde te voelen en in het beste geval ook te proeven.



Laat je dit weekend het kind eens in je los? Je lichaam zal je dankbaar zijn!