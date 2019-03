Exclusief voor abonnees Minder stress door anders te ademen? Isabelle test het uit Isabelle Cheyns

26 maart 2019

17u05

Bron: Powered by Goed Gevoel Habits 0 Fit & Gezond Voel je je vaak opgejaagd? Dan is de kans groot dat je te snel ademt – hoog tijd dus voor een ander ritme. Leer net als redactiecoördinator Isabelle anders ademen, en creëer meer rust in je hoofd, hart en lijf.

Je ademhaling is een barometer die aangeeft hoe het met je gaat. Een ademfrequentie van zes tot acht keer per minuut is genoeg. Adem je vaker in en uit, dan is de kans groot dat je te snel ademt.

De meesten onder ons worstelen met stress, drukte, deadlines. Je weet dat het niet gezond kan zijn, altijd maar doordraven. Toch blijf je gaan. Van deadline naar deadline, van kantoor naar schoolpoort. Maar stress kan blijven plakken. Je hoofd is nooit leeg, onrust wordt een tweede natuur. Zeker dan wordt het tijd om nieuwe gewoontes aan te kweken. Klaar om het anders te doen? Adem dan nog eens een keer diep in.

Uitgetest: ademen door hartcoherentie

Hartcoherentie leert je je hart op een gezonde manier te laten kloppen door trager en bewuster te gaan ademen. Julie en Sofie van Relax with Floxx in Leuven brengen deze vorm ademhalingsmeditatie bij met een volledig online programma, maar ik kies voor een meetsessie in hun praktijk.

‘Wie gedreven en perfectionistisch is, blijft vaak doorgaan’, legt Julie Berben uit. ‘Dat is gevaarlijk, want het cortisolgehalte in het bloed blijft hoog. Kortdurende stress is goed, aanhoudende stress niet. Je ademt constant te snel, de spijsvertering gaat trager en de spieren zijn te allen tijde klaar voor actie. Het is de gekende ‘flight, fight of freeze’-reflex. Vluchten, vechten of verstarren, zoals de student met een examenblack-out.’

