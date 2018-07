Minder protjes en claustrofobie: zo wordt een lange vliegreis leuker Eva Van Driessche

02 juli 2018

14u29 18 Fit & Gezond Tenzij je over een Hollywoodbudget of eindeloze airmiles beschikt worden lange-afstandsvluchten er niet fijner op. De beenruimte lijkt elk jaar wel kleiner te worden. Als sardientjes zit je urenlang opeengepakt in aircolucht. Geen wonder dat je de eerste dagen van je vakantie moet bekomen. Deze tips helpen je er iets meer comfortabel door!

1. Drink veel (maar wel water)

Het is niet zomaar een cliché, je wordt écht sneller dronken in de lucht. Of althans, zo voelt het. De barometrische druk aan boord van een vliegtuig is veel lager dan elders op aarde, waardoor je lichaam minder zuurstof opneemt. Daardoor kan je je duizelig gaan voelen, net alsof je gedronken hebt. Als je daar dan nog écht alcohol aan toevoegt, kan het snel gaan.

Maar het grootste probleem met alcohol is dat je lichaam er nog sneller van uitdroogt en uitdroging is de grootste reden waarom je je zo belabberd voelt na een vlucht. Je kan het vergelijken met een kater. Drink dus heel regelmatig een glaasje water. Op lange vluchten kan je dat altijd bij de crew in de keuken gaan halen. Dat je daar steeds voor moet opstaan, brengt ons bij een tweede must.

2. Beweeg

Ken je die oefeningetjes die ze steevast in de brochures in je vliegtuigzitje beschrijven? Die zijn voor bejaarden, toch? Eigenlijk niet. Iedereen heeft er baat bij om af en toe te rekken en te strekken aan boord van een vliegtuig.

De lage luchtdruk in het vliegtuig vertraagt de bloedsomloop, waardoor je lichaam na verloop van tijd gezwollen aanvoelt en je spieren slap of stijf. Bovendien bestaat - door de verminderde luchtdruk, het iets lagere zuurstofgehalte in de cabine, de uitdroging en het langdurig in een krappe stoel zitten - de kans op het optreden van een diepe veneuze trombose (DVT) in het been, ook bekend als het 'economy class-syndrome'. Maar zelfs als je daar geen last van krijgt, ben je wel helemaal stijf als je op je bestemming aankomt. Door regelmatig te bewegen en te stretchen kan je dit voorkomen. Loop dus op en neer door de gang, draai met je polsen, je enkels en je schouders of doe zelfs volwaardige yogamoves in de keuken.

Deze klassieke oefeningen helpen al veel.

3. Smeer je huid in

Ja, je leest vaak de tips van celebs die een sheetmask op hun neus hebben gedurende de hele vlucht, maar zij zitten wel lekker in hun eigen cocon in first class. Vlieg je economy, dan heb je niet meteen zin om aan een hele facial te beginnen. Neem toch een klein basispakket mee, het maakt een wereld van verschil voor je looks en humeur:

- superhydraterend serum

- een parfumroller (tegen muffe vlieglucht of die vervelende ongewassen medepassagier)

- een goede lippenbalsem

- handcrème: helpt tegen uitgedroogde nagelriemen

4. Minder protjes aan boord

Het lijkt wel alsof je buik mee opblaast hoe hoger het vliegtuig stijgt. Dat klopt een beetje. Een vliegtuigreis werkt winderigheid in de hand. (vergeet dit feit meteen weer als je aan boord gaat en naar de honderden - mogelijk winderige - medepassagiers kijkt.) Het gas dat je in je lichaam hebt, zet uit bij het vliegen, waardoor je dus meer windjes moet laten.

En die hou je - beleefd als je bent - natuurlijk in. Met krampen en buikpijn tot gevolg. Dit kan helpen:

1. Draag geen knellende broek

2. Eet de dag van een vlucht vooral lichte maaltijden (niet te vet, niet te overvloedig)

3. Eet aan boord ook niet te veel, je zit tenslotte uren stil, zoveel energie verbruik je niet

4. Vermijd geraffineerde suikers, die zorgen voor extra lucht in je darmen

5. Eet het liefst eiwitten (ongesuikerde yoghurt) en gezonde vetten (ongezouten nootjes)

5. Mediteer je claustrofobie weg

Op een vlucht krijg ik het vooral benauwd door het gevoel dat ik niet kan bewegen. Een medepassagier gaf me ooit de tip om te mediteren. 9u lang zat hij met een gelukzalige glimlach in zijn veel te krappe stoeltje (meneer was 1m90 en niet meteen slank)

Mediteren is me nog nooit gelukt met beide voeten op de grond, dus in de lucht ging het ook niet, maar zo lukt het wel:

Sluit je ogen of doe een oogmaskertje op, luister met je oordopjes naar je favoriete rustige muziek, visualiseer jezelf al op je vakantiebestemming. Denk aan het warme zand onder je voeten, de geur van zilte zee en het geluid van de branding. En doe je best om het geruis van de vliegtuigmotoren niet meer te horen. Een prima app die hierbij helpt is Calm, waarbij je geluid van een bloemenveld, bergriviertje of de branding kan oproepen. Werkt echt!