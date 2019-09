Minder calorieën eten? Dat pak je het best op deze manier aan VW

10 september 2019

11u48 0 Fit & Gezond Uit onderzoek, gepubliceerd in het Journal of Consumer Research, blijkt dat het beperken van de calorieën die je per maaltijd verbruikt effectiever is dan je houden aan een dagelijkse hoeveelheid.

Uit nieuw onderzoek, uitgevoerd door assistent professor Miaolei Jia van Warwick Business School, blijkt dat wie zichzelf een limiet per maaltijd oplegt wat betreft calorieën, minder calorieën op een dag zal consumeren dan wie vasthoudt aan een dagbudget.

Deze maaltijd per maaltijd aanpak wordt al gebruikt bij een klein aantal gewichtsverliesprogramma’s, waaronder de betaalde versie van de MyFitnessPal-app. Experts geloven bovendien dat een vergelijkbare aanpak mensen ook zou kunnen helpen hun alcohol- en sigarettenconsumptie te verminderen en een gezondere levensstijl aan te nemen door zichzelf vaker ondergrenzen te stellen.

Dat is immers exact het principe dat deze aanpak hanteert. “Wie dieet is gemotiveerd om het aantal calorieën dat hij of zij consumeert te verminderen”, aldus dr. Miaolei Jia. “Elke maaltijd, of het nu ontbijt, lunch, diner of gewoonweg een snack is, wordt gezien als een nieuwe mogelijkheid om calorieën te verminderen. Het instellen van een caloriebudget voor elke maaltijd en elke snack biedt daarom meer mogelijkheden om calorieën te besparen dan wanneer je een caloriebudget voor een volledige dag opstelt.”

In een van hun experimenten gaf het team 100 mensen de opdracht om het aantal calorieën dat ze de volgende dag mochten opnemen te budgetteren en foto’s te maken van alles wat ze aten. Eén groep stelde hierbij afzonderlijke calorielimieten in voor ontbijt, lunch, diner en snacks. Een tweede groep stelde een enkele dagelijkse hoeveelheid calorieën in. De deelnemers met een afzonderlijk doel voor elke maaltijd bepaalden een gemiddeld budget van 1528 calorieën. De tweede groep stelde een gemiddelde dagelijkse hoeveelheid van 2011 calorieën in.

Degenen die elke maaltijd afzonderlijk budgetteerden consumeerden gemiddeld 1417 calorieën, 219 minder dan degenen met een enkele dagelijkse limiet. “Degenen die een dagbudget hanteerden, dachten aan het verminderen van calorieën voor maaltijden zoals het diner en snacks, waarbij ze vonden dat de kans op overconsumptie het grootst was. Tijdens de andere maaltijden werd er vaak niet op het aantal calorieën beknibbeld. De testgroep die het dieet maaltijd per maaltijd benaderde, verlaagde het aantal calorieën in alle maaltijden die ze aten, waardoor hun dagelijkse hoeveelheid aanzienlijk daalde.”