Mijn eerste marathon: “Te veel sporten is ook niet goed” Sophie Vereycken

07 januari 2019

13u03 0 Fit & Gezond Maandenlang verkondigde ik het aan iedereen die het horen wou. Nu eens vanuit de veilige omgeving van mijn zetel, dan weer vanop een wankele barstoel, glas rode wijn triomfantelijk in de hand: 2019 wordt het jaar van mijn allereerste marathon. Van het soort dat niets met Netflix te maken heeft, maar alles met bloed, zweet en - spoiler - vooral veel tranen zodra ik besef waar ik aan begonnen ben.

Toegegeven, ik ben geen loopgroentje. Ik loop graag en regelmatig en er staan ondertussen twee 10 Miles-edities op mijn palmares. Maar het is één ding om al eens graag een rondje te lopen wanneer het zonnetje schijnt en je niet echt plannen had. Het is iets totaal anders om jezelf om half 6 ’s morgens uit bed te sleuren omdat je eigenlijk gisterenavond wou gaan joggen, maar het op café plezanter bleek. En aangezien dat laatste scenario geen eenmalig moment van zwakte maar eerder een vaste waarde bleek, besloot ik in juni 2018 dat het tijd was om die marathon-plannen concreet te maken. En dus leest u hier vanaf vandaag iedere maandag het relaas van hoe mij dat precies bevalt. Vandaag: hoe het precies begon.

Wie al eens een voet op de Antwerp 10 Miles of 20 kilometer van Brussel zette, weet dat de generatie start-to-runners van enkele jaren geleden de smaak te pakken heeft gekregen. De huidige loopgolf heeft een stroom aan massa-evenementen gecreëerd waar zelfs de meest verbeten sporthater het spontaan van op een lopen zet. Al was het maar om de mensenzee te ontvluchten. “Het klopt dat lopen de laatste jaren enorm populair is geworden,” beaamt Peter Hespel, inspanningsfysioloog en hoogleraar Biomedische Kinesiologie bij Bakala Academy, die de zware taak op zich genomen hebben om mij blessurevrij richting de grote dag te loodsen. “Op zich is dat een goede ontwikkeling, want sporten is gezond. Het probleem is dat een rondje door het park vaak niet meer voldoende is. Nee, plots wil iedereen een marathon lopen.” Oeps.

Al is er uiteraard niets mis met een sportieve doelstelling, stelt de professor mij gerust. “Wij begeleiden veel recreatieve sporters. Het probleem met zulke ambitieuze doelen is vooral dat mensen hun grenzen soms niet kennen. De grootste uitval en meeste blessures worden immers niet veroorzaakt door een gebrek aan training, maar een overdaad. Daarom is een goede analyse van de individuele beginsituatie uiterst belangrijk. Aan de hand van de juiste tests worden je niveau en conditie bepaald en een persoonlijk trainingsschema opgesteld om op een gezonde en verantwoorde manier naar je doelen toe te werken.”

Niet zomaar een schema van één of andere hardloopwebsite plukken, dus. Ik heb de boodschap begrepen. We maken meteen een afspraak voor een voedings- en lichaamsanalyse, sportmedische keuring en inspanningstest. Want hoewel ik vrij zeker ben dat het risico op een overdaad aan training bij mij wel snor zit, ben ik wél gemotiveerd om er op een gezonde en verantwoorde manier een succes van te maken. Al was het maar om daar tijdens het volgende cafébezoek op te kunnen klinken.

Proost! (Nu dat nog mag ...)