Midlifecrisis bestaat écht: op 47,2 jaar voelen we ons het ongelukkigst Nele Annemans

15 januari 2020

10u47

Bron: The Telegraph 11 Fit & Gezond Het is een leeftijd die gekenmerkt wordt door kale kopjes, scheidingen en massa’s motors die aangekocht worden: de midlifecrisis. En onderzoekers ontdekten zonet dat die ook écht bestaat en universeel is. Zo zouden we op 47,2 jaar het minst gelukkig zijn, al gaat het daarna wel opnieuw in stijgende lijn.

Om het verband tussen geluk en leeftijd te achterhalen, bestudeerde professor economie David Blanchflower aan het Dartmouth College in de Verenigde Staten de gegevens van 132 landen. Daarbij analyseerde hij de jaarlijkse bevolkingsenquêtes in Groot-Brittannië van mensen onder de 70 jaar en dat tussen 2016 en 2018. Meer specifiek onderzocht hij het antwoord op de vraag: “Hoe tevreden ben je over het algemeen met je leven op dit moment?” 0 betekende helemaal niet tevreden en 10 helemaal tevreden.

Daaruit bleek dat veertigers allemaal een antwoord gaven tussen de 7,7 en 7,9, wat het laagste cijfer was onder alle leeftijdscategorieën. Op de leeftijd van 47,2 jaar zou ons geluksgevoel het laagst zijn. “Op die leeftijd veranderen er vele sociale relaties. Heel wat huwelijken stranden en de eerste leeftijdsgenoten worden ziek of sterven. Maar het is ook het punt waarop we onze ambities uit onze jeugd moeten loslaten. Dat leidt allemaal tot een lager geluksgevoel.”

Hij stelde ook vast dat er in elk land een ‘gelukscurve’ is die U-vormig verloopt gedurende ons leven. Na het dieptepunt van 47,2 jaar zouden we ons dus opnieuw gelukkiger voelen. En dat gevoel is universeel volgens Blanchflower. “We hebben vastgesteld dat de midlifecrisis overal in de wereld voorkomt en zelfs bij primaten, waartoe alle halfapen en apen gerekend worden, gezien wordt. Het lijkt dus op een soort natuurlijk proces, waardoor we vermoeden dat de midlifecrisis in de genen zit, al moet dat nog onderzocht worden.”

