Michel Van Den Brande strijdt tegen huidkanker: 7 dingen die je moet weten over dit type kanker TVM

14 maart 2019

13u50 0 Fit & Gezond Na een eerdere strijd tegen teelbalkanker lijdt ondernemer Michel Van den Brande (57), die bekend werd door het VIER-programma ‘The Sky Is The Limit’, nu aan huidkanker. En hij is niet alleen. Elk jaar komen er 37.000 nieuwe patiënten bij, wat van huidkanker de snelst stijgende kanker in België maakt. Euromelanoma stelt zelfs dat België een huidkanker­probleem heeft. Wij geven 7 tips die je misschien nog niet kende.

1. Zonlicht

Huidkanker wordt meestal veroorzaakt door onveilig en overdreven blootstelling aan de uv-stralen van de zon, die de huid binnendringen en met de tijd beschadigen. Huidletsels en melanomen komen dan ook meestal voor op plaatsen die het meest worden blootgesteld aan de zon zoals het gelaat, de nek, rug en ledematen. Het dragen van beschermende kledij, het vermijden van direct zonlicht tussen 11u en 15u in de zomer, de schaduw opzoeken en regelmatig zonnecrème smeren zijn dan ook de belangrijkste tips om deze vorm van kanker te voorkomen.

2. Je bruint wél als je zonnebrandcrème smeert

Veel mensen smeren geen of weinig zonnecrème omdat ze denken dat ze erdoor niet bruinen, maar dat klopt dus niet. Een zonnecrème vertraagt het bruinproces wel een beetje, maar je bruint er wel mooier, egaler én gezonder door omdat het geleidelijk aan gebeurt.

3. Verbranden brengt blijvende schade toe

Als de dosis uv-B te sterk is, verbrandt en ontsteekt de huid wat definitieve huidschade veroorzaakt. Het worden kleine littekens die op termijn kunnen leiden tot voorstadia van huidkanker en uiteindelijk tot huidkanker.

4. Je kunt ook in de winter huidschade oplopen

“In de winter is de uv-concentratie minder, waardoor je echt niet iedere dag zonnecrème hoeft te smeren,” vertelde dermatoloog Ingrid Van Riet ons eerder. “Is het buiten bewolkt of zit je voornamelijk binnen? Dan is een zonnecrème niet per se nodig. Maar stel dat de lucht hemelsblauw is en je een flinke wandeling gaat maken, dan haal je best de zonnecrème boven.”

5. Ook als je een bruine huid hebt, moet je smeren

Wanneer je bruin bent, zal je minder snel verbranden. Daarom zullen blonde personen met een bleke huid zich altijd zeer goed moeten insmeren, terwijl bruinere types zelden verbranden. Toch blijft de zon schadelijk, zelfs als je niet snel verbrandt. Iedereen moet smeren dus, hoe bruin of blank je ook bent.

6. Je kan ook verbranden achter glas

Uv-B wordt door glas tegengehouden. Maar de schadelijke uv-A-stralen dringen voor 50% doorheen het glas en bereiken op die manier onze huid. Dat betekent dat je geen bruin tintje krijgt na een dag achter het glas, maar de schadelijke gevolgen treden wel op. En vaak beschermen mensen zichzelf niet wanneer ze binnen achter een raam zitten. Wél doen dus.

7. Zo spoor je huidkanker zelf op

Vroeg opgespoorde huidkanker kan in 90% van de gevallen goed behandeld worden. Belangrijk is dan ook dat je zelf de vlekjes op je huid goed in de gaten houdt. Maar waar moet je op letten? Ga simpelweg het ABCDE af:

A = asymmetrie: je wil een rond vlekje zien, bij een onregelmatige vorm is een bezoek aan de dokter aangewezen.

B = boord: een regelmatige, geometrische boord is een goed teken.

C = colour of kleur: onschuldige vlekjes hebben een vrij uniforme kleur.

D = diameter: vlekjes kleiner dan 6 millimeter zijn doorgaans oké vlekjes.

E = evolutie: is een vlekje veranderd van grootte, kleur of dikte? Laat het zeker onderzoeken door je arts, want als het behandeld moet worden, ben je er beter zo vroeg mogelijk bij.