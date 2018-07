Met volgende tips zijn je pijnlijke aften zo weer verdwenen Laurane Berkein

03 juli 2018

09u56

Gehaast je tanden nog eens poetsen en uitschieten tegen je kaak of gulzig een te heet stuk pizza in je mond steken: onschuldige handelingen die helaas vaak pijnlijke aften tot gevolg hebben. Wat zijn dat eigenlijk, aften, en hoe behandel je ze het best? Wij zochten het voor jou uit.

Aften zijn pijnlijke zweertjes aan de binnenkant van de mond, lippen, wangen of tong en ze zijn meestal drie tot vier millimeter groot. De zweertjes kunnen na enkele dagen verdwijnen, of in het slechtste geval blijven ze twee weken aanwezig in de mond. Hoewel vaak het tegendeel beweerd wordt, zijn aften niet besmettelijk. Wel zijn er sommige mensen gevoelig aan aftjes, terwijl anderen er zelden tot nooit last van hebben.

Verschillende factoren kunnen aften uitlokken. Ze komen vaak tevoorschijn bij vermoeidheid, stress, lage weerstand… Ook bepaalde virussen en bacteriën, gebitsproblemen of een slechte mondhygiëne (door bijvoorbeeld te roken) kunnen aften bevorderen. Daarnaast kan ook een binnensmondse beschadiging door te warm voedsel te eten, uit te schieten met de tandenborstel of door op de wang te bijten een aft teweegbrengen. De aftjes zijn pijnlijk en rood of wit/gelig van kleur.

Om de pijn van aften te verminderen, kun je ze aanstippen met een verdovende vloeistof of gel. Een voorbeeld van zo’n product, is Xylocaïne Visqueuse. Je druppelt een beetje vloeistof op een oorstokje, en je stipt de pijnlijke aft er mee aan. Een tandpasta met mild schuimmiddel, zoals Elmex, Zendium of Paradontax, kan ook helpen om aften te genezen, evenals mondspoelingen, zoals Corsodyl, of pijnstillers, zoals paracetamol.

Meestal verdwijnt een aft na een tijd weer vanzelf, maar sommige mensen hebben extreem vaak en extreem pijnlijke aften. Soms gaan de aften zelfs gepaard met koorts en opgezette lymfeklieren. Wanneer je vaak last hebt van aften, kan het ook zijn dat je een ijzer- of vitaminetekort hebt. Wanneer je vermoedt dat één van die redenen de oorzaak is van jouw aften, ga je best eens langs bij een arts, die je een ijzer- of vitaminekuur kan voorschrijven.