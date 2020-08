Met je mondmasker in de regen: waar moet je op letten? LDC

27 augustus 2020

11u41

Bron: 7sur7 2 Fit & Gezond Momenteel kunnen we genieten van een typische Belgische zomer. Dat wil zeggen: met wisselend weer, veel wind en gietende regen. Kan het kwaad als je mondmasker nat wordt tijdens zo'n plensbui? Blijkbaar wel. “Dan gaat de efficiëntie en kwaliteit van je mondkapje flink achteruit.”

Twee weken geleden zaten we nog te puffen in de hittegolf, nu lijkt het alsof de herfst z’n intrede al gedaan heeft. De temperaturen zijn gezakt en we hebben de ene regenachtige dag na de andere. Eén voordeel: het maakt het dragen van een mondkapje wat aangenamer. Behalve als het ding nat wordt door de regen.

“Het mondmasker beschermt je tegen corona, onder andere tegen besmetting via luchtdruppels. Die minuscule druppels worden tegengehouden door de statische elektriciteit van de vezels in de stof van je masker", verklaart Afnor, de organisatie die in Frankrijk de normvereisten bepaalt en opvolgt. “Als het kapje nat is, verdwijnt de statische elektriciteit en hebben de druppels vrij spel.” Dat komt overeen met wat het Crisiscentrum een tijdje geleden zei. Woordvoerder Yves Stevens raadde af om een nat mondmasker te dragen “want dan verliest het veel efficiëntie en kwaliteit.” Een paraplu en enkele reservemaskers bij je hebben, is dus aangeraden.

Thuisgekomen met een nat mondmasker? Stop het dan gewoon in de wasmachine met je andere gebruikte mondmaskers. En probeer het vooral niet te drogen met een föhn. Door de hitte wordt een mondmasker minder steriel, en dus ook minder nuttig.

