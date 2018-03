Met een betere houding zie je er jonger uit (en die krijg je in 3 minuten per dag) Eva Van Driessche

17 maart 2018

13u27

Bron: mbg.com, The Ageless Body van Peta Bee and Dr Sarah Schenker 0 Fit & Gezond Als we ouder worden 'krommen' we letterlijk een beetje terug naar de grond. Ons skelet en onze spieren worden minder stevig, waardoor de zwaartekracht vrij spel krijgt. Maar helaas zorgen laptops, tablets en smartphones al sneller voor die gebogen houding. Door elke dag een paar eenvoudige oefeningen te doen loop je langer recht.

1. Tegen de muur: 30 seconden

Ga een paar keer per dag met je rug tegen de muur staan, je hielen raken de plint onderaan, je schouders en de achterkant van je hoofd zouden de muur moeten raken. Niet zo makkelijk als het klinkt. Hou het een half minuutje vol.

2. Geleend uit yoga: 30 seconden

De 'berg'houding uit yoga kan je makkelijk elke dag doen. Het is eigenlijk gewoon rechtop staan. Maar met veel aandacht voor je houding: trek je navel in, ontspan je schouders en breng ze naar achteren, zet je voeten op heupbreedte. Stel je voor dat er een draadje uit je hoofd komt dat aan het plafond hangt en hou je hoof mooi recht op je nek. Blijf zo een paar tellen per dag staan. Dit zijn nog goede houdingen uit yoga om je rug mooi recht te houden.

3. Rollen met je schouders: 1 minuut

Zit of sta in een gemakkelijke houding. Trek je schouders tot onder je oren op bij een inademing, terwijl je uitademt trek je je schouders naar achteren en beneden. Ontspan en herhaal 10 keer.

4. Schouderstretch: 30 seconden

Prima oefening als je lichaam al wat opgewarmd is, bijvoorbeeld nadat je een wandeling gemaakt hebt of bent gaan sporten. Ga in een goede rechte houding staan en strek je rechterarm boven je hoofd, buig je arm en breng je rechterhand naar je linkerschouderblad, gebruik je linkerhand om je rechterelleboog te helpen. Hou je buik aangespannen. Hou 20 seconden vast en wissel van kant.

5. De dubbele kin: 30 seconden

Dit kan je gewoon op je bureaustoel doen of in de zetel. Ga zitten met je voeten plat op de grond, naast elkaar. Hou je schouders ontspannen en naar beneden. Kijk recht vooruit en zet twee vingers op je kin. Trek je kin dan zachtjes in en duw je hoofd wat naar achteren. Hoe meer je een dubbele kin krijgt, hoe beter. Kijk niet naar beneden, je hoofd moet recht blijven.

10 minuten meer in het weekend

In het weekend is het niet slecht om bijvoorbeeld een korte sessie yoga te doen, met daarin uitgebreide zonnegroeten. De zonnegroet bevat alle goede oefeningen om je houding te verbeteren: balans, kracht en controle over je ruggengraat. Iedereen kan het, je hoeft er niet sportief of lenig voor te zijn. En het kan gewoon op de mat in de living. Deze 10 minuten-sessies deed Evy Gruyaert voor NINA voor: