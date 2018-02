Met dit trucje ben je in 16 seconden weer helemaal zen Charlotte Dierckx

07 februari 2018

15u07

Bron: PureWow, The Stripe 0 Fit & Gezond Steeds meer werknemers bezwijken onder een hoge werkdruk, met Met deze alternatieve ademhalingsoefening ben je in 16 seconden weer helemaal zen. Steeds meer werknemers bezwijken onder een hoge werkdruk, met een toenemend aantal burn-outs als gevolg. Zenmomentjes als deze komen dan ook als geroepen. Tenslotte moet de boog niet altijd gespannen zijn. Even ontsnappen aan de drukte?

Christal Fenton werkte jarenlang als lifestyle journalist, maar ruilde haar bloeiende carrière in voor een yogamatje en loopbaan als freelance schrijfster. Met haar eigen verleden in het achterhoofd, deelt de professionele yogi een alternatieve ademhalingsoefening met The Stripe. Om even te ontsnappen aan de dagdagelijks stress en tot jezelf te komen. "Je kunt dit doen waar je ook bent. Staand of zittend. Persoonlijk voer ik de oefening het liefste uit al zittend met gesloten ogen", adviseert Crystal.

16 seconden zen

Neem je rechterhand, buig je pink- en ringvinger richting je handpalm, bundel je middel- en wijsvinger en richt je duim rechtop. Als het goed is, vormt je hand nu een pistool.

1. Druk zachtjes met de twee uitgestrekte vingers je linker neusgat dicht en adem 4 seconden in door je rechter neusgat.

2. Sluit vervolgens je rechter neusgat af met de duim terwijl je de druk op het linker neusgat loslaat en uitademt in 4 tellen.

3. Adem daarna nogmaals 4 tellen in door het linker neusgat, met het rechter neusgat afgesloten.

4. Eindig met een diepe ademhaling van 4 seconden door het rechter neusgat.

Als je meer tijd hebt, kan je ademhalingsoefening uiteraard herhalen zo vaak als je wilt.