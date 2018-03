Met deze trucjes stop je eindelijk met nagelbijten TVM

06 maart 2018

10u06

Bron: Huffington Post/Mind Hacks 4 Fit & Gezond Het is niet hygiënisch, ziet er niet uit, kan zelfs pijn doen en is ook nog eens slecht voor je tanden en nagels. Toch kunnen veel mensen niet stoppen met nagelbijten. Het is dan ook moeilijk om er van af te geraken. Deze trucjes zouden volgens ex-nagelbijters kunnen helpen. Het proberen waard?

Gordon Brown, Jackie Onassis en Britney Spears doen (of deden) het, en ook Tom Stafford, co-auteur van ‘Mind Hacks’, bijt op zijn nagels. Al vele keren probeerde hij ermee te stoppen, zonder het gewenste resultaat.

Wat maakt van iemand zo’n verstokte nagelbijter, vroeg hij zich af. Een speurtocht door wetenschappelijke literatuur leerde hem dat er een medische term bestaat voor het verschijnsel: onychofagie. In extreme gevallen gaat het volgens psychiaters om een stoornis in de impulsbeheersing en is psychiatrische hulp aangewezen.

45 procent van de tieners bijt op zijn nagels, schrijft Stafford, en in de meeste gevallen leidt dat niet tot al te ernstige bijwerkingen. Over deze subklinische variant van het probleem vond hij enkele theorieën.

Orale fixatie

Sigmund Freud verklaarde het probleem weinig verrassend door een ontwikkelingsstoornis tijdens de orale fase. Een orale fixatie is volgens Freud te verklaren door meerdere factoren, zoals over- of ondervoeding, te langdurige borstvoeding of een problematische relatie met je moeder. Symptomen zijn, naast nagelbijten, een sarcastische persoonlijkheid, roken, alcoholisme en een voorkeur voor orale seks.

Andere therapeuten stellen dan weer dat nagelbijten kan wijzen op innerlijke vijandigheid of angst. Bij behandelingen loopt het spoor dood. De wetenschappelijke literatuur vermeldt slechts een handvol studies en die bieden weinig informatie over mogelijke behandelingen. Daarom geven we 7 trucjes die volgens ex-nagelbijters echt kunnen helpen.

1. Waarom doe je het?

Voor je probeert te stoppen met nagelbijten, is het belangrijk om jezelf af te vragen waarom je eigenlijk op je nagels bijt. Doe je het tijdens een meeting op je werk omdat je stress hebt of 's avonds in de zetel omdat je je verveelt? Eens je weet wat je trigger is, is het veel makkelijker om die specifiek aan te pakken.

2. Schakel de hulp van je omgeving in

Wie al probeerde stoppen met roken kent dit trucje vast wel: vertel aan zoveel mogelijk mensen in je omgeving dat je wil kappen met je gewoonte/verslaving en vraag dat ze je erop moeten aanspreken als je toch weer de mist in gaat. Vertel het aan collega's, vrienden en familie zodat je zo weinig mogelijk in de verleiding kunt komen om toch weer te beginnen bijten.

3. Wordt vies van jezelf

Je handen gebruik je voor van alles en nog wat, en dus zijn er onder je nagels tal van bacteriën te vinden. Dat maakt van nagelbijten niet alleen een ongezonde gewoonte, het is ook gewoon goor. Die bacteriën zorgen er trouwens ook voor dat je vatbaarder bent voor halitosis, ons beter bekend als een slechte adem. Iew.

4. Denk aan je tanden

Nagelbijten kan heel wat tandschade veroorzaken. Want wat dacht je van afgebroken tanden, verschoven kaken of gezwollen tandvlees? Klinkt misschien extreem, maar het is helaas echt zo.

5. Manicure

Simpel, maar effectief. Laat regelmatig een manicure doen, en kies dan liefst voor gelnagels. Die zijn niet alleen vies om aan te knabbelen, ze kosten ook een pak geld waardoor je minder geneigd zult zijn om eraan te bijten.

6. Apps to the rescue

Er bestaat anno 2018 voor alles wel een app en dus ook om te stoppen met nagelbijten. Met Streaks kun je bijvoorbeeld bijhouden hoeveel dagen op rij je al niet gebeten hebt. Daarbij geeft de apps ook tips voor activiteiten die je kunt doen als je zin hebt om te bijten. Werkt ook als je wil stoppen met andere ongezonde gewoontes zoals roken of slecht eten.

7. Beloon jezelf

Geef jezelf cadeautjes om te vieren dat je gestopt bent met bijten en blijf dat ook een tijdje doen. Dat kan je een nieuwe positieve impuls geven om te blijven volhouden.