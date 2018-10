Met deze tips raak je voorgoed af van je slechte adem Nele Annemans

05 oktober 2018

15u55

Bron: PureWow 0 Fit & Gezond Een passionele ochtendkus: in films lijkt die altijd o zo romantisch, in de realiteit steekt een slechtruikende adem daar vaak een stokje voor. Dan maar snel een muntje in je mond stoppen? Blijkbaar niet. Die voeden de bacteriën die voor de storende mondgeur zorgen immers nog meer. Dit zijn volgens tandarts Elisa Mello daarentegen wél de beste tips om voorgoed komaf te maken met je slechte adem.

Check je poetsgedrag

Dat je je tanden het best twee keer per dag poetst, gedurende minstens twee minuten wist je waarschijnlijk al, maar volgens Mello is zeker 's avonds je tanden poetsen een absolute must. "Het is van cruciaal belang om je tanden gedurende twee à drie minuten te poetsen en daarna even te flossen voor het slapengaan. 's Nachts vermindert immers de speekselproductie. Zonder dat extra vocht in je mond, hopen bacteriën zich dus op op je tong en tussen je tanden waardoor je 's morgens opstaat met de gekende ochtendadem", aldus Mello. Vergeet ook zeker je tong niet te schrapen. Meer dan de helft van de bacteriën die een slechte adem veroorzaken, groeien immers op je tong.

Vermijd uitdrogende producten

"Producten met alcohol of tandpasta's met natriumlaurylsulfaat drogen je mond uit. En aangezien we weten dat een verminderde speekselproductie een van de belangrijkste oorzaken is van een slechtgeurende mond, moet je die dus proberen zo veel mogelijk te vermijden", vertelt Mello.

Vervang je tandenborstel regelmatig

Nog een belangrijke boosdoener van je slechte adem? Je tandenborstel. Volgens dokter Mello vervang je hem daarom het best elke twee tot drie maanden en zeker nadat je ziek bent geweest.

Raadpleeg je tandarts

Als je slechte adem blijft aanhouden, raadt Mello aan om eens langs je tandarts te gaan. "Je tandarts kan bepalen waar de geurtjes vandaan komen. Een slechte adem kan immers ook een indicator zijn voor bepaalde gezondheidsproblemen zoals een tandontsteking, abces, maagzuur, infectie van de luchtwegen, chronische sinusitis, diabetes en lever- of nierproblemen.