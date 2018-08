Met deze tips koop jij altijd de juiste schoenen Tatjana Peeters

03 augustus 2018

08u30

Bron: Goed Gevoel 0 Fit & Gezond Van slechte schoenen kan je eelt, likdoorns of voetschimmel krijgen. Klachten die je liever kwijt bent dan rijk. Maar hoe kies je nu de juiste schoen? Wij geven tips!

Bij de keuze van nieuwe schoenen zijn er heel wat elementen waarop je moet letten. Wij geven alvast enkele tips mee die je helpen om de juiste schoen te kiezen. En neen, een goede schoen is niet altijd een lelijke schoen.

Ga op schoenenjacht in de namiddag

Je voeten zetten doorheen de dag uit. Om een schoen te vinden die goed past en die heel de dag comfortabel aanvoelt kan je dus best in de late namiddag shoppen voor schoenen.

Een schoen moet ademen

Je voeten zweten, of je dat nu wil of niet. Een goede lederen schoen ventileert op natuurlijke wijze en voorkomt voetschimmel. Tegenwoordig bestaan er ook kunststoffen die je voeten laten ademenen.

De zool moet sterk en flexibel zijn

Let erop dat het paar schoenen waar je dagelijks mee in de weer bent geen al te gladde zool heeft. Als de zool sterk en flexibel is zal je comfortabeler kunnen stappen.

Een schoen moet perfect passen

Een lederen schoen is altijd goed. Het vormt zich in alle richtingen naar jouw voetvorm.

Je tenen moeten kunnen bewegen

Pas op met smalle schoenen, vooral bij de neus. Deze pletten je tenen en de wrijving kan voor likdoorns zorgen.

Laat je voeten controleren bij een voetverzorger of podoloog

Mocht je een lichte voetafwijking hebben, dan kan een inlegzool veel problemen voorkomen zoals onder andere eeltvorming. Een check-up van je voeten bij een expert is altijd goed.

Gebruik schoenen waarvoor ze gemaakt zijn

Gebruik wandelschoenen om te wandelen en sportschoenen om te sporten. Hakken zijn uiteraard geen verboden terrein, maar wissel voldoende af met platte schoenen.

Is het verantwoord om alleen maar hakken in huis te halen? Kan je je wandel- of looptechniek bij schaven? En wat is een hallux valgus? Kinesitherapeut en bewegingsanalist Eddy Mellaerts geeft een antwoord op tien veelgestelde voetvragen deze maand in Goed Gevoel. Haast je naar de krantenwinkel en haal snel jouw exemplaar in huis.

