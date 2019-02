Met deze squatregel moet je blijkbaar toch geen rekening houden Liesbeth De Corte

03 februari 2019

15u04

Bron: Refinery29 0 Fit & Gezond Hou je rug recht, zorgt dat je gewicht goed op de hielen leunt en duw je kont naar achteren, alsof je op een stoel gaat zitten. Wie de perfecte squat wil uitvoeren, moet rekening houden met een heleboel regeltjes. Al is er eentje die toch niet helemaal klopt. Mogen je knieën nu wel of niet voorbij je tenen?

“Wanneer je door de knieën buigt, mogen die je tenen niet passeren.” Iedereen die al eens een squat heeft uitgevoerd, heeft die goedbedoelde raad al eens gehoord. Echt logisch klinkt dat niet. Wanneer je op een doodgewoon moment iets van de grond wil rapen, komen je knieën ook voorbij je tenen. Zo zit je lichaam nu eenmaal in mekaar. Dus hoe zit het nu?

Theorie versus praktijk

Deze tip dook voor het eerst op in studies uit de jaren 60 en 70. Daarin stond onder meer dat verticaal hurken beter zou zijn voor de knieën. Dat werd bovendien nog eens bevestigd door een onderzoek dat in 2003 werd uitgevoerd. De druk op de knieën verhoogt met 28% wanneer de knieën voorbij je tenen komen. Iemand die dus last heeft van z’n knieën, let dus best op zijn houding.

Maar in praktijk is het toch nog een tikje ingewikkelder. De regel geldt dan wel voor mensen met zwakke knieën, maar voor al de rest? Voor mensen met kleine voeten of lange benen wordt het al wat moeilijker om de houding perfect uit te voeren op die manier. Meer zelfs: de knieën in een hoek van 90 graden plooien, kan bij sommige sportievelingen zorgen voor pijn aan de heupen of de onderrug. Experts zijn het er nu over eens dat je je- in de meeste gevallen - beter focust op andere aspecten van de houding, zonder te fel te letten op je knieën.

Het is veel belangrijker om te controleren dat je altijd de grond raakt met de bal én de hiel van je voet. Voor je aan de oefening begint, denk je best aan hoe je in een autostoel zit achter het stuur. Zo zet je eigenlijk je bilspieren al aan het werk en gaan je knieën op een natuurlijke manier buigen. Komen ze voorbij je tenen? Dan is dat maar zo. We zitten allemaal een beetje anders in elkaar, dus neem vooral de proef op de som en test wat voor jou het beste lukt.

