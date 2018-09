Met deze korte work-out verbrand je meer calorieën dan met lopen Nele Annemans

08 september 2018

15u41

Bron: Goed Gevoel 2 Fit & Gezond Ben jij net zoals ondergetekende geen fan van joggen? Maak kennis met Tabata, een work-out waar je meer calorieën mee verbrandt dan met lopen zonder dat je weer en wind moet trotseren. Geen dank!

Tabata verwijst naar een bepaald type intervaltraining, uitgevonden door de Japanse onderzoeker Izumi Tabata, waarbij je een bepaalde oefening twintig seconden volhoudt, met daaropvolgend tien seconden rust. Dat doe je acht keer na elkaar en dus vier minuten in totaal. Uit onderzoek van de American Council on Exercise blijkt dat mensen die zo'n Tabata-work-out van twintig minuten doen, gemiddeld vijftien calorieën per minuut verbranden, waar dat bij lopen slechts tien is.

Bovendien is het een makkelijk schema om vol te houden en kan je kiezen met welke oefeningen je de work-out doet. Push-ups, squats of korte sprintjes: het kan allemaal. Zorg er alleen voor dat je je tijdens die twintig seconden echt inspant om de meeste calorieën te verbranden en de beste resultaten te behalen.

Lees ook:

Aan het afvallen? Ga niet te vaak op de weegschaal staan!

Zoveel calorieën verbrand je met huishoudelijke taken

Deze korte work-out maakt je slanker in 3 weken

Bron: goedgevoel.be