Met deze kleine aanpassingen maak je zo een gezonde variant van je favoriete snack

Door de maatregelen tegen corona zitten veel mensen de komende weken aan huis gekluisterd. Binnen ‘Mijn Thuisblijfgids’ vind je allerlei tips van onze experten en journalisten zodat je deze periode met succes kan doorkomen. Vandaag: We leren dat comfortfood ongezond is, maar dat hoeft niet altijd. Sorbetijs is bijvoorbeeld even lekker en bevat minder calorieën dan het klassieke roomijs. En zo deelt diëtiste Sanne Mouha nog meer tips om verantwoord te snacken.

Zin in zout? Dan grijp je waarschijnlijk snel naar de chips, maar beter (en net zo zout) is een portie popcorn. In vergelijking: een zakje chips van 40 gram bevat 217 kcal, tegenover 152 kcal voor dezelfde hoeveelheid zoute popcorn.

Vind je friet zonder saus maar niets? Denk er dan over om die mayonaise vol verzadigde vetten, suiker en zout (74 kcal per eetlepel) te vervangen door frietsaus (amper 30 kcal per eetlepel). Mayonaise bestaat altijd voor minstens 70 procent uit vet. Bij frietsaus ligt dit gehalte op zo’n 25 procent. Beperk het gebruik ervan best wel, net zoals je bij mayonaise zou doen.

Een lekker gevulde tortilla is zo gemaakt, maar door alleen de wrap (160 kcal) te vervangen maak je je snack al gezonder. Een volkoren boterham bevat bijna de helft minder calorieën.

Ga je voor zoet beleg is een witte boterham (90 kcal) dan weer een betere optie dan een sandwich (122 kcal).

Je snack zoeter maken kan je doen door suiker of honing toe te voegen. Honing bevat iets minder calorieën, maar is net zo goed suiker en dus kan je er beter niet te veel van eten. Een goede vervanger is stevia, een natuurlijke zoetstof zonder calorieën die bovendien 300 keer zoeter is dan suiker of honing. Daarom heb je er (veel) minder van nodig.

IJs is een echte zoete zonde. Maar wil je het iets gezonder? Kies dan voor sorbetijs. Dit bevat 62 kcal per bol terwijl roomijs 102,5 kcal per bol telt.

Een muffin is snel meegegrabbeld voor onderweg, maar wist je dat het ook een calorieënbom is van 318 kcal? Een naturel cupcake (140 kcal) of een plakje gewone cake (127 kcal) is een veiligere keuze.

