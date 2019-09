Met deze jobs loop je het meest risico op diabetes type 2 NA

23 september 2019

10u06

Bron: Daily Mail 0 Fit & Gezond Ruim 1 miljoen Belgen hebben last van hoge bloedsuikerwaarden en komen in aanmerking voor de preventie en behandeling van diabetes. Een ongezonde levensstijl is daarvan de belangrijkste oorzaak en daar heeft je job blijkbaar ook een belangrijke invloed op.

Mensen die werken in de productie, transport en schoonmaakindustrie lopen namelijk meer risico om diabetes type 2 te ontwikkelen. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van het Karolinska Institute uit Stockholm bij bijna 5 miljoen Zweden. Zij hebben bijna twee tot drie keer meer kans om de ziekte te krijgen in vergelijking met leraren, fysiotherapeuten en tandartsen.

Voor de studie volgden ze de deelnemers vanaf de leeftijd van 35 gedurende 10 jaar. Ze ontdekten dat 4,2% aan de ziekte leed, maar dat er bijvoorbeeld gemiddeld 8,8% van de chauffeurs last van had, tegenover 2,5% bij computerwetenschappers. Bij de vrouwen liepen vrouwen die werken in de productie het hoogste risico en managers het minst, met respectievelijk 6,4% en 1,2%.

Toch benadrukken de onderzoekers dat die resultaten niet te wijten zijn aan de job zelf, maar aan de ongezonde levensstijlkeuzes die deze mensen maken. “Het dringt meer en meer door dat zittende jobs nefast zijn voor je gezondheid. Er wordt dus hard ingezet om bijvoorbeeld meer recht te staan en gezond te eten. Bij andere beroepen, zoals bij arbeiders en in de transportwereld, worden er minder gezonde maatregelen genomen, waardoor de werknemers er vaak een slechtere levensstijl op nahouden.” Als de bazen hun werknemers zouden stimuleren om gezond te leven, zouden volgens de onderzoekers dan ook bijna de helft van de diabetesgevallen kunnen voorkomen worden.

