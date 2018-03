Met deze 7 tips maak je komaf met brandend maagzuur TVM

13 maart 2018

11u39 0 Fit & Gezond Van zwangere vrouwen tot baby’s en bejaarden; reflux oftewel brandend maagzuur komt voor bij jong en oud. Gevaarlijk is het niet (tenzij het te lang aanhoudt), maar des te vervelend is het wel. Medicatie kan soelaas bieden, maar uit onderzoek blijkt dat je beter je levensstijl en vooral je eetgewoontes aanpast. 7 tips die de klachten alleszins flink zullen verminderen.

Eerst en vooral; wat is brandend maagzuur en wat veroorzaakt het? Met reflux wordt het terugstromen van de zure maaginhoud in de slokdarm bedoeld. Dat gebeurt quasi bij iedereen, maar tenzij het hoger dan gemiddeld stijgt, merk je er weinig van. Het kan dus zijn dat je al een tijdje met brandend maagzuur kampt, maar dat zelf niet doorhebt.

Reflux kan verschillende oorzaken hebben. Een veel voorkomende reden is dat een sluitspier onderaan de slokdarm niet naar behoren werkt. Factoren als ouderdom, roken, overmatig alcoholgebruik, chocolade en zelfs pepermunt kunnen daarvoor zorgen. Ook een verhoogde druk op de maag, door bijvoorbeeld zwangerschap, overgewicht of verstopping in de darm, is een veelvoorkomende oorzaak. Net als een middenrifbreuk (geen echte breuk, maar een verwijding van de opening van de spierplaat die het middenrif wordt genoemd, red.) en een vertraagde maagontleding, waarbij voedsel langer in de maag blijft zitten dan gewoonlijk.

Behandeling van brandend maagzuur

Bijna iedereen heeft wel eens een reflux, vaak na een te vette of te pikante maaltijd. Bij 10 tot 20% van de mensen is het een echte ziekte, waarbij de symptomen erg hinderlijk worden en er serieuze letsels optreden. Er bestaan verschillende officiële behandelingen zoals medicijnen en zelfs chirurgie. Maar tenzij je je echt zorgen maakt, kun je ook eerst de volgende tips proberen.

1. Je hoeft niet alles te laten

Mensen met reflux krijgen gewoonlijk de raad om zuinig te zijn met koffie, thee, chocolade, gefrituurde voedingswaren, sterk gekruid voedsel en alcohol, maar je hoeft écht niet alles “leuk” en “lekker” te laten. Houd eens een week lang bij wat je eet en wanneer je het eet. Probeer bijvoorbeeld op maandag koffie te drinken, dinsdag chocolade te eten en zo verder. Zo kun je makkelijk zien wat je moet laten en wat niet. Weinig mensen krijgen een reflux van alles.

2. Het mediterraan dieet

Onderzoekers uit New York vergeleken recent de effecten van koffie, roken, etc. laten in combinatie met medicatie ten opzichte van het mediterraan dieet (veel groenten, fruit, volkorenproducten, noten, vis en weinig vlees) zonder medicatie. Ze onderzochten daarvoor twee jaar lang 85 mensen die een of twee maagzuurremmers namen en het gangbare voedingsadvies volgden, en 99 personen die alleen het mediterrane dieet volgden, zonder medicatie. Wat bleek? 62,6 procent van de groep die het mediterrane dieet volgde, merkte een verbetering, tegenover 54 procent van de deelnemers uit de groep die maagzuurremmers nam. En hoewel het maar om een kleine studie ging en het verschil niet erg groot is, betekent het wel dat het zinvol is om bij zure reflux te starten met een gezond voedingspatroon in plaats van meteen naar medicatie te grijpen.

3. Strakke kledij

Het klinkt misschien een beetje ironisch, maar wie refluxklachten heeft, vermijdt daadwerkelijk beter strak zittende kledij. Dat verhoogt de druk in de buik, waardoor de inhoud van je maag makkelijker naar de slokdarm kan stromen.

4. Slaap op je linkerzijde

Onderzoekers weten niet exact waarom dit werkt, al is een mogelijke verklaring simpelweg zwaartekracht. Als je op je linkerzijde slaapt, waar je slokdarm verbindt met je buik, zakt maagzuur naar beneden. Als je op je rechterzijde slaapt, gebeurt net het tegenovergestelde.

5. Eet zo vroeg mogelijk

Wie aan reflux lijdt, gaat na het eten best niet te snel liggen. Probeer dus eens wat vroeger te eten ’s avonds, zodat er nog minstens twee of drie uur tussen het avondeten en het naar bed gaan zit.

6. Verhoog het hoofdeinde van je bed

Het kan ook helpen tegen de symptomen om het hoofdeinde van je bed een centimeter of vijftien hoger dan het voeteinde te zetten. Extra kussens heffen alleen je hoofd op, en werken helaas niet.

7. Wees niet te streng voor jezelf

De maag is sterk verbonden met je hersenen en stress kan reflux beïnvloeden. Wees dus niet te streng, en gun jezelf af en toe bijvoorbeeld een tas koffie of sigaret. Zelfs als je daar een reflux van krijgt. Jezelf alles gaan verbieden, bezorgt je alleen maar stress wat de klachten ook niet gaat verbeteren. Probeer een balans te vinden voor jezelf.