Met deze 5 verrassende bezigheden verbrand je ook flink wat calorieën Nele Annemans

28 maart 2019

10u57

Bron: Goed Gevoel 65 Fit & Gezond Goed nieuws voor de niet zo sportievelingen onder ons. Met deze ietwat bizarre manieren verbrand je ook de nodige calorieën zonder dat je je sportschoeisel moet bovenhalen. Geen dank!

Een warm bad nemen: 140 calorieën

Uit een onderzoek van de Universiteit van Loughborough blijkt dat een uur lang baden in heet water ervoor zorgt dat je 140 calorieën verbrandt, wat overeenkomt met een halfuurtje wandelen. Daarnaast zou een warm bad nemen dezelfde positieve effecten hebben op ontstekingen en je bloedsuikerspiegel als beweging.

Friemelen: 350 calorieën per dag

Er bestaan twee types mensen: zij die heel de dag door zenuwachtig liggen te wiebelen en aan hun haren friemelen, en anderen die daar een bloedhekel aan hebben. Behoor jij tot de eerste groep? Buiten dat je je collega misschien ergert, helpt het je wel om af te vallen. Meerdere studies hebben immers aangetoond dat friemelen gedurende dag 10 keer meer calorieën verbrandt dan gewoon stilzitten. Uit een studie uit 2005 bleek het zelfs om 350 extra calorieën te gaan per dag, genoeg om 13 tot 18 kilogram per jaar te verliezen.

Groene thee drinken: 183 calorieën per dag

Het klinkt te mooi om waar te zijn, maar thee drinken helpt wel degelijk om af te vallen. Uit een studie bij obese Thaise mannen bleek namelijk dat mannen die groene thee drinken gemiddeld 183 calorieën meer verbranden dan die die dat niet doen. Experts wijten het gewichtsverlies aan de polyfenolen in thee. Die zijn rijk aan antioxidanten en kunnen je lichaam helpen makkelijker vet af te breken. Weet wel: 1 theetje voor het slapengaan volstaat niet, je zou 3 tot 8 glazen per dag moeten drinken om resultaat te zien.

Een bezoekje aan de sauna: 200 à 600 calorieën per halfuur

Net zoals een warm bad nemen, kunnen infraroodsauna’s en zweethutten je helpen meer calorieën te verbranden. Volgens sommigen zou je met een saunasessie van 45 minuten zelfs evenveel calorieën verbranden als met 5 à 7 kilometer joggen. Maar voordat je je sportabonnement inruilt voor een 10-beurtenkaart bij de wellness, moet je wel weten dat er weinig wetenschappelijke studies bestaan die die claims bevestigen. Met zweten verlies je immers vooral vocht, geen vet. Maar baat het niet, dan schaadt het niet!

Je huis schoonmaken: 100 calorieën per uur

De vloer dweilen, de vaatwasser inladen, strijken, de badkamer schrobben: ze zijn misschien niet de meest ontspannende maar wel de efficiëntste manieren om calorieën te verbranden. Zo zou je met een uurtje afwassen ongeveer 100 calorieën verbranden en je badkamer schoonmaken zou overeen komen met een halfuurtje wandelen. Let er wel op dat je je inspanningen niet overschat. Een onderzoek uit 2013 toonde namelijk aan dat mensen die huishoudelijk werk als onderdeel van hun trainingsroutine beschouwen over het algemeen meer wegen dan degenen die dat niet deden. Voldoende beweging en ook de bijhorende tripjes naar de sportschool zijn dus nog altijd een must, maar je komt tenminste wel thuis in een opgeruimd huis.