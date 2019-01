Met deze 5 tips overleef je die januari-dip Valérie Wauters

01 januari 2019

11u01

Het feest is voorbij, de feestdagen zo goed als gepasseerd. Het is dan ook geen wonder dat we in januari met z'n allen een dipje krijgen. Met deze tips vermijd je die beruchte januari-dip.

Zet jezelf in beweging

Sporten is één van de beste manieren om je humeur te verbeteren. Je hoeft er trouwens echt geen duur abonnement bij een sportclub voor te nemen. Wandelen en lopen zijn sporten die gezond en gratis zijn, en yoga en pilates kan je net zo goed in je eigen huis doen.

Investeer in een daglichtwekker

Opstaan met de illusie van natuurlijk licht in plaats van met het irritante gepiep van een gewone wekker? Klinkt goed. Bovendien zorgt een zogenaamde wake-up light ervoor dat je lichaam meer serotonine (het hormoon dat ervoor zorgt dat je je gelukkig voelt) produceert. Want zoals iedereen weet: goed aan je dag begonnen, is half gewonnen.

Ga soldenshoppen

Waar wij altijd naar uitkijken in januari? Een flinke portie soldenshoppen. Maak op voorhand een lijstje van de dingen die je echt nodig hebt en de dingen die je misschien wel kan gebruiken, als je een onweerstaanbare deal tegenkomt. Op deze manier houd je ook geen financiële kater over aan de soldenperiode.

Plan je volgende vakantie

Geef jezelf meteen iets om naar uit te kijken, door nu al een vakantie te boeken voor later in het jaar. Door er snel bij te zijn pik je misschien zelfs nog wat vroegboekkorting mee.

Maak tijd voor jezelf

Het is koud en donker buiten, het ideale moment dus om het binnen gezellig te maken. Nestel jezelf op de zetel met een goed boek of een leuke tv-serie, of ga eens lekker lang in bad. Wat me-time inplannen zorgt ervoor dat je januari ontspannen en vrolijk door komt.