Met de baby op skivakantie, een goed idee? Expert geeft raad

29 december 2019

11u21

29 december 2019

Voor de liefhebbers van sneeuw was het aftellen geblazen, maar eindelijk is het zover: tijdens de kerstvakantie mogen we ons weer volop op de latten begeven. Maar kan dat ook al met de kleinsten van het gezin? Professor huisarts-geneeskunde aan de VUB dr. Dirk Devroey geeft uitleg.

Dr. Dirk Devroey, professor huisarts- geneeskunde aan de VUB: “Alles hangt af van de leeftijd van je kindje. Hoe jonger de baby, hoe gevoeliger die zal zijn. In principe is alles onder de 2.000 meter geen probleem. Als je daarboven gaat, raden we aan om met kinderen onder de vijf eerst een paar dagen te logeren op een hoogte net onder de 2.000 meter. Anders kan je kind last krijgen van hoogteziekte. Baby’s kunnen trouwens niet zeggen dat ze hoofdpijn, misselijkheid of kortademigheid ervaren en worden slaperig en gaan minder eten. Dat kan tot gevaarlijke situaties leiden, waarbij we soms zien dat kindjes zelfs water op de longen krijgen.”

“In het vliegtuig hoef je trouwens niet bang te zijn voor de hoogteziekte: daar zit je in een drukcabine en heb je dezelfde druk als op de grond.”