Met bloed geven verbrand je 650 calorieën

Jade Vander Stockt

14 juni 2019

09u05 3 Fit & Gezond Vandaag, 14 juni, vieren we Wereld Bloeddonordag. Hoog tijd om alle voordelen van bloed geven op een rijtje te zetten.

Het vermindert je kans op hart- en vaatziekten

Mensen die regelmatig bloed geven krijgen minder hartaanvallen en hebben minder last van een te hoge bloeddruk. Bloed geven helpt immers het ijzergehalte in je bloed op peil te houden, wat belangrijk is voor je hart.

Gratis gezondheidscheck-up

Elke keer krijg je een gratis check-up van je gezondheid. De verpleegkundigen meten je bloeddruk en testen je bloed op 5 infectieziekten. Is er iets mis, dan kom je daar sneller achter als je regelmatig bloed geeft.

Het versterkt je lichaam

Je lichaam moet werken om het verloren bloed weer aan te vullen. Dit is goed voor je stofwisseling en maakt je lichaam sterker. Soms moeten patiënten na een operatie zelfs bloed geven om aan te sterken.

Je slankt er van af

Bij bloed geven verbrand je gemiddeld 650 calorieën! Mooi meegenomen, toch?

Barmhartige Samaritaan

Telkens wanneer je bloed geeft, help je 3 à 4 mensen. Het goede gevoel dat jij levens redt, is dus ook niet te onderschatten!