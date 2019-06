Met app bijhouden hoeveel je slaapt? Doe het niet, zeggen experts Naz Taha

10 juni 2019

16u10

Bron: ad 0 Fit & Gezond Wie een beetje op zijn gezondheid let, kan tegenwoordig niet alleen zijn lichaamsbeweging met een app meten, maar ook zijn slaap. Zulke slaapmeters werken in praktijk echter juist averechts, waarschuwen slaapspecialisten.

“Door de extra focus op slaap ontwikkelen veel mensen juist slapeloosheid’’, stelt de Britse hoogleraar Slaapstoornissen Guy Leschziner. De slaapspecialist hield onlangs een toespraak op een wetenschapsfestival in het Engelse Cheltenham. Daar waarschuwde hij voor apps zoals de bekende Sleeptracker, die het ‘slapen’ en ‘waken’ met een bewegingssensor registreren.



Mensen denken vaak dat ze minstens acht uur moeten slapen om goed te functioneren en houden de klok daarom voortdurend in de gaten, vooral ‘s nachts. Dat kan ze onrustig maken, waardoor ze juist slecht slapen. “We zien regelmatig mensen voorbijkomen die significante slapeloosheid hebben ontwikkeld als gevolg van hun slaapmeter of omdat ze veel berichten lezen over de negatieve effecten van slapeloosheid’’, constateert Leischziner.

Obsessie

De slaapspecialist adviseert zijn patiënten dan ook regelmatig om de apps te verwijderen. “Het is moeilijk om ze te overtuigen, omdat het bijhouden van slaap een obsessie is geworden’’, zegt Leschziner. De hoogleraar wijst er ook op dat de prestaties van slaapmeters matig en soms zelfs misleidend zijn.

Ook de Nederlandse Consumentenbond waarschuwt op haar site voor de apps, omdat het beeld dat ze schetsen vaak misleidend is. Daardoor kunnen gebruikers onnodig ongerust worden, of juist onterecht gerustgesteld.

Slaapspecialist Taco Bos beaamt dat. “Het is heel belangrijk om slaapmeters niet al te serieus te nemen’’, zegt Bos, oprichter van Slaapmakend, een kliniek voor gedragstherapie om beter te leren slapen.



“Aan de ene kant kunnen apps die slaap registeren heel nuttig zijn, aan de andere kant kun je onbedoeld de slaapproblemen voeden. Dat risico is vooral groot bij mensen die heel perfectionistisch zijn en denken dat ze per se elke nacht acht uur per nacht móeten slapen.’’



Hoe werken slaapapps?

Bij de app Sleep Cycle pikt de microfoon bijvoorbeeld bewegingsgeluiden op. Volgens de app wijst veel beweging op lichte slaap, terwijl weinig beweging op diepe slaap duidt. De app Pillow kan geluidsfragmenten opnemen, zodat je bijvoorbeeld weet of je snurkt. Je slaap wordt gemeten via de beweging van je lichaam en de geluiden die je maakt. Van die metingen wordt een grafiek gemaakt, waar de verschillende slaapstadia in worden bijgehouden. Pillow geeft je slaapsessie een kwaliteitsscore.