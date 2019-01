Mensen met een depressie eten vaak ongezond Marie-Louise Hoogendoorn

30 januari 2019

11u03

Bron: ad.nl 0 Fit & Gezond Mensen met een ernstige depressie eten weinig groenten en volkorenproducten en hebben vaker last van emotioneel en extern eten, blijkt uit de studie van diëtist Deborah Gibson-Smith en psycholoog Nadine Paans.

Depressie en overgewicht blijken vaak hand in hand te gaan. Hoe deze twee samenhangen, is echter minder bekend. Een nieuwe studie van Amsterdam UMC onderzocht wat mensen eten en waarom mensen eten in relatie tot een depressie.

Ongezond voedingspatroon

De studie onderzocht het eetgedrag van 3000 mensen: mensen met een huidige depressie, mensen met een verleden van depressie en mensen zonder een psychiatrische stoornis. Het blijkt dat mensen met een depressie minder groenten, minder volkorenproducten en meer zoete of hartige snacks eten dan mensen zonder depressie.

Wat precies de oorzaak en wat het gevolg is, kan Paans niet zeggen. “We hebben relaties enkel op hetzelfde tijdstip onderzocht.’’ Ze verwacht dat het om een relatie gaat die beide op werkt. “Het is heel interessant, want uit eerdere literatuur blijkt dat depressie kan leiden tot een ongezond eetpatroon, omdat een verandering in eetlust, meer of minder eten, een kernsymptoom is van depressie.’’

Daarnaast hebben mensen met een depressie vaak minder energie en minder motivatie, wat kan leiden tot het kiezen van makkelijke en snelle maaltijden, in plaats van uitgebreid voor jezelf koken, volgens Paans.

Eetgedrag

Mensen met depressieve klachten hebben ook een ander eetpatroon, zo blijkt uit de studie. Ze hebben vaker last van emotioneel en extern eten. Emotioneel eten betekent dat je gaat eten als gevolg van negatieve emoties. Extern eten gaat over eten omdat je in je omgeving iets ruikt of ziet wat je lekker vindt. Mensen met een depressie blijken vaak door externe factoren te gaan eten en dan naar hartige snacks te grijpen.

“Uiteindelijk vonden we met deze studie dat extern eten een verklaring is waarom mensen met een depressie, vaker ongezonde hartige snacks (frietjes, pizza) eten’’, zegt Paans. Ze krijgen hierdoor een lagere kwaliteit van voedsel binnen.