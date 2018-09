Mensen kunnen sterven door het leven op te geven Redactie

27 september 2018

17u21 0 Fit & Gezond Mensen kunnen sterven door na een ernstig trauma de hoop op te geven en de wil om te leven achter zich te laten. Dat blijkt uit onderzoek van een wetenschapper aan de universiteit van het Britse Portsmouth.

"Het is geen zelfmoord en het heeft ook niks te maken met depressie, maar het leven opgeven en sterven, gewoonlijk binnen enkele dagen, is een echte aandoening die vaak verband houdt met een ernstig trauma", aldus John Leach. De wetenschapper onderscheidt vijf stadia voor wat hij noemt "opgeef-itis". Het gaat om mensen die "op traumatische stress reageren door een extreme apathie te ontwikkelen. Ze geven de hoop op, laten de wil om te leven achter zich en sterven, ondanks het feit dat er geen duidelijke organische oorzaak is."

Fysiek zou de ziekte te herleiden zijn tot een verandering in het brein die wordt veroorzaakt door een "onevenwicht in dopamines". Dopamine is de stof in onze hersenen die ons een goed gevoel geeft, onze gevoelens van beloning en plezier controleert en het brein helpt om emotie en beweging te regelen.

De wetenschapper benadrukt dat wie in de spiraal van "opgeef-itis" terechtkomt, wel niet noodzakelijk ten dode is opgeschreven. Het tij kan nog gekeerd worden door tussenkomsten waardoor meer dopamines worden vrijgemaakt. "De ommekeer wordt meestal ingezet wanneer iemand het gevoel heeft dat hij een keuze heeft en enigszins de controle heeft en vaak gaat dat dan samen met het likken van wonden en ontwikkelen van een hernieuwde interesse in het leven", aldus Leach.