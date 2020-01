Menopauze uitstellen? Dat kan door regelmatig tussen de lakens te duiken VW

16 januari 2020

13u13 1 Fit & Gezond Er bestaat wel degelijk een verband tussen het aantal keren seks dat vrouwen hebben, en het moment waarop de menopauze intreedt. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek bij 3.000 vrouwen door onderzoekers van de University College of London (UCL).

Vrouwen die wekelijks of maandelijks seksueel actief zijn, hebben volgens een nieuwe UCL-studie een lager risico om vroeg in de menopauze te komen in vergelijking met vrouwen die aangaven minder frequent dan maandelijks seks te hebben.

De onderzoekers merkten op dat vrouwen die wekelijkse seksuele activiteit meldden, maar liefst 28% minder kans hadden om vervroegd in de menopauze te komen dan vrouwen die minder dan maandelijks seksueel actief waren. Seksuele activiteit omvat in dit geval geslachtsgemeenschap, orale seks, seksueel aanraken of masturbatie.

Het onderzoek, gepubliceerd in Royal Society Open Science, is gebaseerd op gegevens uit de USA’s Study of Women’s Health Across the Nation (SWAN). Het is het grootste, meest diverse en meest representatieve longitudinale cohortonderzoek dat beschikbaar is om aspecten van de overgang tijdens de overgang te onderzoeken.

Onderzoekster Megan Arnot zegt hierover: “De bevindingen van ons onderzoek suggereren dat als een vrouw geen seks heeft en er geen kans is op zwangerschap, het lichaam ‘kiest’ om niet te investeren in ovulatie, omdat het zinloos zou zijn.”

De studie testte ook of het samenleven met een mannelijke partner de menopauze beïnvloedde. Zo werd er bijvoorbeeld onderzocht of blootstelling aan mannelijke feromonen de menopauze vertraagde. De onderzoekers vonden geen verband tussen de twee.

Co-auteur Ruth Mace: “De menopauze is natuurlijk onvermijdelijk voor vrouwen, en geen enkel soort gedrag kan voorkomen dat de vrouw vroeg of laat haar vermogen om zich voort te planten verliest. Desalniettemin zijn deze resultaten een eerste indicatie dat de timing van de menopauze zich kan aanpassen als reactie op de kans op zwangerschap.”