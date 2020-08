Melkchocolade met de gezonde voordelen van pure chocolade? Binnenkort kan het Liesbeth De Corte

21 augustus 2020

Dat donkere chocolade gezond is, weten we al. Maar de melkvariant is oh zo lekker. Wetenschappers hebben nu een gouden compromis gevonden: ze zijn erin geslaagd om melkrepen de gezondheidsvoordelen van pure chocolade te geven.

Pure chocolade zit bomvol antioxidanten, oftewel polyfenolen. Die stofjes werken ontstekingsremmend en zouden op lange termijn zelfs hart- en vaatziekten helpen voorkomen. Het enige nadeel? Ze zorgen ook voor de typische bittere smaak van donkere chocolade. Melkchocolade is een pak zoeter, maar ook minder gezond.

Amerikaanse wetenschappers hebben nu een gulden middenweg gevonden: ze hebben koffiegruis en extracten van pindavelletjes toegevoegd aan de melkchocolade. Deze resten zitten ook vol polyfenolen, maar proeven niet bitter. “Als je af en toe een stukje chocolade eet, en niet verzot bent op een bittere smaak, zou je onze chocolade opeten zonder een verschil op te merken. Het ziet er ook exact hetzelfde uit als gewone melkchocolade”, zegt hoofdonderzoeker Lisa Dean van de North Carolina State University.

Gekeurd door een testpanel

Dean zegt dat niet zomaar. Ze heeft haar chocolade uitgebreid laten proeven door een testpanel. Zij kregen allerlei stukjes chocolade voorgeschoteld. Een stukje dat voor 0,8 procent bestaat uit de toegevoegde extracten van pindavelletjes werden het best gesmaakt. De resultaten presenteerde ze deze week op een conferentie, de American Chemical Society (ACS) Fall 2020 Virtual Meeting & Expo.

Toch zal het nog even duren vooraleer deze ‘gezonde’ melkchocolade in de rekken ligt. “Eerst moeten we nog patenten aanvragen en verder onderzoek uitvoeren”, aldus Dean. Een bezorgdheid is immers dat deze chocolade gevaarlijk is voor mensen met een pinda-allergie. “Voorlopig hebben we nog geen allergenen gevonden in onze chocolade, maar dit moeten we nog verder bestuderen."