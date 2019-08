Meisjes en jongens kunnen borsten krijgen van lavendelolie LDC

21 augustus 2019

08u46 1 Fit & Gezond Dat lavendelolie een kalmerend effect heeft, weten we allemaal. Maar volgens een nieuwe studie heeft het nog een ander, onverwacht gevolg. Het zou ervoor kunnen zorgen dat jongens en meisjes in hun prepurbertijd al borsten ontwikkelen.

Jongens en meisjes die lavendelolie gebruiken, kunnen al borsten ontwikkelen. Opvallend: ze zijn jonger dan 8 jaar en vertonen geen andere tekenen van de pubertijd. Dat staat te lezen in een nieuwe studie, die gepubliceerd is in het wetenschappelijke tijdschrift The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. Wanneer de kinderen stoppen met het gebruik van de etherische olie, eindigen hun symptomen ook.

De meisjes die onderzocht werden in de studie maakten gebruik van parfum, zeep en stokjes met lavendelolie. De enige jongen die deelnam aan het onderzoek besprenkelde zichzelf met eau de cologne met lavendelolie. Toen hij 4 jaar was, merkte hij dat hij vergrote borstjes kreeg. “Dit onderzoek suggereert dat etherische oliën in sommige gevallen vroege borstvorming kunnen veroorzaken bij jongens en meisjes in hun prepubertijd”, besluit hoofdonderzoeker Jeffrey Ramsey van het Amerikaanse onderzoekscentrum National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS).

Hormonen in de war

Het is niet de eerste keer dat een onderzoek dit probleem aanhaalt. In 2007 werden al eens 3 gezonde prepuberale jongens onderzocht omdat ze borsten hadden gekregen nadat ze producten met lavendelolie en tea tree-olie hadden gebruikt. Kieperden ze die producten in de vuilbak? Dan gingen hun symptomen weer weg.

Daarnaast ontdekte een onderzoeksteam van NIEHS vorig jaar dat essentiële oliën de hormonenhuishouding flink in de war kunnen sturen. Dat werd ook bevestigd door hun meest recente studie. De olie zou oestrogeen - oftewel de vrouwelijke hormonen in het lichaam - nabootsen en testosteron - het mannelijke hormoon - blokkeren.

Is dit nu een reden om lavendolie en co. te weren uit je badkamerkastje? Toch niet, zeggen de wetenschappers. Je moet er gewoon heel aandachtig mee omspringen. Tot slot sluiten ze ook niet uit dat de symptomen uit zichzelf zijn weggegaan, en dat het puur toeval is dat de kinderen tegelijkertijd gestopt zijn met het gebruiken van de etherische oliën.