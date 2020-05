Mei Plasticvrij: initiatiefneemster deelt haalbare tips voor een leven met minder plastic

Een maand lang zo veel mogelijk plastic uit je leven bannen. Dat is het doel van Mei Plasticvrij. Onmogelijk, denk je, zeker tijdens de huidige coronacrisis? Toch niet, dankzij de tips van initiatiefneemster Ineke Van Nieuwenhove (53). Zo ontdoe je elke ruimte in huis van plastic.

Alle beetjes helpen, dat is het motto van Ineke Van Nieuwenhove. “Helemaal plasticvrij leven is onmogelijk, maar kijk naar alles wat je wél kan doen. Wereldwijd worden er elke minuut 1 miljoen plastic waterflessen verkocht en elke minuut komt er een vrachtwagen vol plastic in de oceanen terecht. Het loont echt de moeite om samen ons best te doen.”

In de keuken

Ineke: “De keuken is dé plek waar plastic zich lekker opstapelt. Maar wat je niet in huis haalt, hoef je ook niet weg te gooien. Vandaar deze eerste tip: drink kraantjeswater. Dat is nog lekker goedkoop ook. Een gezin van vier bespaart zo jaarlijks duizend euro! We hebben het geluk dat we in een land wonen waar drinkbaar water uit de kraan komt. Het is zelfs zonde om er ons toilet mee door te spoelen. (lacht) Het beste is dat je niet meer elke week hoeft te zeulen met die zware flessen uit de winkel. Ik zet het liefst een mooie waterkan op tafel. Tegenwoordig vind je er zelfs met een vulkoker voor munt, komkommer of rode vruchten. Héérlijk! Ook ideaal voor wie niet van de smaak van leidingwater houdt, al kan je daarvoor ook een filter op je kraan laten plaatsen.”

“Koop je vaak tomaten en wortels in plastic? Probeer deze maand dan eens voor zo veel mogelijk verse en onverpakte groenten te kiezen, en neem een herbruikbaar zakje mee naar de supermarkt. Ga daarnaast voor papieren en kartonnen verpakkingen als je kan. (op dreef) Moet elk koekje verpakt zijn? Je kan ze ook zelf maken – meestal lekkerder – en ze bewaren in glazen potten. In plaats van plasticfolie klaart een bord boven op een kom of een theedoek net zo goed de klus.”

“Composteer. Zo hou je nat keukenafval uit je vuilnisbak en kan je plastic vuilzakjes vervangen door krantenpapier. Ah, en dan is er onze dagelijkse koffie! Ga voor hervulbare pads, een herbruikbare koffiefilter of koop een percolator: dé afvalvrije manier om koffie te maken. Voor andere plastic keukentoestellen bestaan er ook alternatieven: kies een glazen blender, zwier je sla in een doek of maak ijsblokjes in een roestvrijstalen vorm. Plastic rietjes en wegwerpbekers kan je vervangen door exemplaren in karton – of kies voor metalen exemplaren als je kinderen niet zonder kunnen.”

In de woonkamer

“Heb jij dat ook dat je lades weer vol liggen met rommel? Van gratis balpennen tot staaltjes, een mens sleurt wat mee naar huis. Het vraagt wat oefening, maar eigenlijk is het simpel: weigeren, die handel. Koop ze ook niet voor een ander! Geef liever een boek cadeau, en pak het in zonder plakband, bijvoorbeeld volgens de Japanse kunst van het inpakken met stoffen doeken – googel eens op ‘furoshiki’ om te zien hoe prachtig dat kan zijn. Of nog beter: doe een ervaring cadeau zodra de maatregelen tegen het coronavirus het toelaten, want uit onderzoek blijkt dat een mens daar blijer van wordt. Een voorwerp geeft je tijdelijk een geluksgevoel, maar een herinnering is voor altijd.”

“Bespaar geld door tweedehands elektronica, games en speelgoed zonder verpakking te kopen. En download en stream muziek en films in plaats van plastic cd’s en dvd’s in huis te halen.”

“Het is niet voor niets dat ontspullen à la Marie Kondo zo hip is tegenwoordig. Ruim je huis op en je ervaart meteen een – welverdiende – mentale rust.”

In de badkamer

“Nog zo’n broedplek voor plastic flesjes en flacons is de badkamer. Ook jij hebt waarschijnlijk je favoriete o zo onmisbare producten. Hou in mei eens een badkamerrazzia: wat heb je werkelijk nodig? Veel klassieke verzorgingsproducten zitten vol chemische ingrediënten die je gezondheid en hormonen verstoren. Gelukkig vind je vandaag online honderden recepten om je eigen natuurlijke deo, scrubs, shampoo en tandpasta te maken. Zo makkelijk dat je het misschien nooit meer anders wil.”

“Ook zijn er steeds meer onverpakte verzorgingsproducten zoals zeep, shampoo en scheerzeep in blok, cacaoboterblokjes, tandpasta in de vorm van tabletten en wasbare reinigingsdoekjes om je make-up te verwijderen. In ecobeautywinkels kan je je shampoo, lotions en parfum laten hervullen. Je tandenborstel kan je vervangen door een composteerbare van bamboe. Kies een haarborstel en kam van hout of bamboe. En wist je dat wattenstaafjes helemaal niet goed zijn voor je oren? Je oren reinigen zichzelf.”

“Sommige gemeentes geven premies voor wasbare luiers voor baby’s. En misschien kan je de menstruatiecup een kans geven, die je steeds opnieuw kan inbrengen en uitwassen. Wist je dat een vrouw in haar leven gemiddeld 1.718 euro uitgeeft aan tampons alleen? Inlegkruisjes niet eens meegerekend – ook daar bestaan stoffen varianten van. Mooi meegenomen: zo voorkom je de 150 kilogram afval die elke vrouw in haar leven produceert door maandverbanden en tampons.”

In je kleerkast

“Helaas is de mode-industrie een van de grootste vervuilers. Er wordt niet alleen veel te veel geproduceerd, tonnen nieuwe kleding worden ook gewoonweg verbrand, omdat de stukken niet verkocht raken. Fashion vreet grondstoffen en energie. Voor de productie van één T-shirt is 2.700 liter water nodig, voor één jeansbroek 8.000 liter water. Minder kopen is de boodschap. We dragen nu al maar 20 procent van onze kleding geregeld. Hoeveel truitjes, rokjes of homewear heb je echt nodig? Plus: hoe minder stukken in je kast, hoe minder keuzestress ’s ochtends.”

“Bij elke wasbeurt komen er miljoenen microvezels vrij die in onze waterlopen terechtkomen. Mijd daarom kleding in polyester, acryl, lycra, nylon, spandex en fleece – kortom, alles waar microplastics in zitten.”

“Nog een tip: lucht je kleren opnieuw wat vaker in plaats van ze te wassen. Vaak zijn ze toch niet vuil. En omdat we met z’n allen nu vooral online shoppen: vraag je webwinkel dan dat ze je kleren niet in plastic verpakking opsturen. Hoe vaker we dat met z’n allen vragen, hoe meer moeite shops zullen doen om zich aan te passen.”

In de berging

“Het is intussen bewezen: veel schoonmaakmiddelen zijn niet alleen verpakt in plastic, ze zitten ook vol chemische bestanddelen die onze gezondheid schaden. Terwijl je ze eigenlijk niet nodig hebt: met wat huishoudazijn – niet de azijn voor je slaolie – en zuiveringszout ben je vertrokken. Op meiplasticvrij.be vind je hoe je je eigen poetsproducten maakt én tonnen tips om op natuurlijke wijze vlekken te verwijderen, kranen te ontkalken en aangekoekte pannen schoon te krijgen … Ze zijn supermakkelijk, zoals in: waarom heeft niemand me dat eerder verteld?!” (lacht)

In de garage of kelder

“Ha, die handige ‘bergruimte’. De meesten onder ons zullen moeten toegeven dat we er dozen vol afgedankte spullen opstapelen waar we verder nooit meer naar omkijken tot we verhuizen en beseffen hoeveel rommel we hebben. (lacht) Geef je spullen een tweede leven en breng ze naar de kringloopwinkel, daar hebben ze vaak de kennis en de onderdelen om spullen te herstellen.”

Huisdieren

“Droge dierenvoeding of voeding in blik is eigenlijk niet zo gezond. Vraag maar aan dierenartsen: zij zien steeds meer huisdieren met auto-immuunziektes en ziektes aan de darmen. Zoek alleszins een dierenwinkel waar je dierenvoeding in papieren zakken kan kopen. Of ga met je eigen doosjes naar de slager, visboer of groenteboer om restjes. Mijd plastic speeltjes. Ga voor papieren of biologisch afbreekbare poepzakjes. Thuis schep je met een poepschep de uitwerpselen van je lieve dier meteen in het toilet.”

In de tuin

“Koop je vaak plantjes of kruiden in plastic potjes? Hergebruik ze zo veel mogelijk. Nog beter: koop het zaad en plant ze zelf.”

Onderweg

“Koop fietstassen, steek altijd een vouwbare draagtas in je handtas en zorg dat er altijd een herbruikbare tas in je autokoffer ligt. Nog een gewoonte die je je snel eigen maakt: ga op stap met je drinkfles en zelfs je herbruikbare bestek. Coffee addict? Dan is er nu de Billie Cup, een herbruikbare beker. Je betaalt 1 euro waarborg als je een Billie bestelt in de koffiezaak en dan kan je die weer inruilen voor de waarborg in om het even welke deelnemende zaak. Op www.billiecup.be vind je alle deelnemende zaken.”

Samengevat: 10 snelle switches van wegwerpplastic naar een plasticvrij alternatief

1. Plastic tas --> herbruikbare tas, kartonnen doos

2. Koffiebeker --> hervulbare kop of Billie Cup

3. Plasticfolie --> bewaardoosjes, stoffen doeken

4. Plastic fles --> herbruikbare drinkfles

5. Tandenborstel --> tandenborstel van bamboe

6. Haarborstel --> borstel van bamboe of hout

7. Hondenpoepzakje --> opgevouwen krantenpapier

8. Papieren zakdoeken --> stoffen zakdoeken

9. Plastic rietje --> geen, of een metalen of bamboe rietje

10. Wegwerpluiers --> wasbare luiers

Meer tips? meiplasticvrij.be

