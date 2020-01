Meghan Markle onder vuur voor hoe baby Archie in draagzak zit: “Elke kersverse mama maakt wel eens fouten”

Fit & Gezond Meghan Markle staat opnieuw in het oog van de storm. Oorzaak van de hetze ditmaal? De manier hoe ze baby Archie draagt in haar draagzak. Volgens menig socialemediagebruiker houdt ze haar 8 maanden oude zoontje immers helemaal verkeerd vast wat gevaarlijk kan zijn voor haar kleintje. Wij klopten aan bij draagconsulente Marie Rondou voor meer uitleg en haar beste tips over hoe je een draagzak juist moet gebruiken.

Meghan Markle straalt nu ze opnieuw in Canada is. Maandag werd ze tijdens een wandeling op Vancouver Island voor het eerst in het openbaar gespot met kleine Archie en volgens velen zag ze er weer een pak gelukkiger uit dan tevoren. Al ging die foto niet zonder boe of ba de wereld rond. De wederhelft van prins Harry kreeg immers bakken kritiek over de manier waarop ze haar zoontje draagt in de draagzak. “

Kan iemand Meghan alsjeblieft laten zien hoe je een babydrager gebruikt voor ze haar zoontje laat vallen?”, klonk het op sociale media. “Misschien moet ze even om advies vragen bij haar nanny ...”

De tekst gaat verder onder de foto.

The Duchess was out for a stroll today and she looks absolutely UNBOTHERED.



I have no choice but to continue to stan. pic.twitter.com/8lxRpTLrn6 ✨ Ed 🤦🏽‍♂️ ✨(@ eddluxe) link

Dat betreurt draagconsulente en psychologe met specialisatie in pre- & postnatale ondersteuning en vroeggeboorte Marie Rondou. “Het zal je maar overkomen dat de hele wereld elke stap die je zet in de gaten houdt en met argusogen kijkt naar elke fout die je maakt. Want laat ons eerlijk zijn, het is voor elke kersverse mama een zoektocht. We maken allemaal fouten en doen dingen waarvan we achteraf denken dat ze anders of beter konden. Alle heisa over Meghans goedbedoelde poging om haar zoontje dicht bij haar te dragen, zorgt er alleen maar voor dat haar zelfvertrouwen een knak krijgt en dat is voor geen enkele mama een fijn gevoel.”

“We doen allemaal ons best”

Rondou wil dan ook niet met de vinger wijzen. “We hoeven ouders niet te beschuldigen van kindermishandeling omdat ze niet de kennis hebben om hun baby correct te dragen. Niemand is perfect. Als ik bedenk hoe ik m’n oudste dochter in het begin soms droeg, denk ik dat er ook veel zaken beter konden. Gelukkig kreeg ik dan niet de halve wereldbevolking over me heen. We doen allemaal ons best, al is en blijft het natuurlijk ook belangrijk om mensen te wijzen op de gevaren en het belang van het correct dragen van een draagdoek of -zak.”

“De drager die Meghan Markle gebruikt is een ergonomisch exemplaar”, gaat de draagconsulente verder. “Helaas lijkt het dat Meghan geen grondige uitleg gekregen heeft over hoe je hem correct gebruikt. Dragen is in principe heel intuïtief, maar toch zijn er zoals bij alles toch enkele belangrijke zaken die je niet altijd vanzelf doorhebt. Lees daarom altijd heel grondig de handleiding van de draagzak, bekijk eventueel filmpjes hoe je hem het best gebruikt en hou daarbij deze tips in je achterhoofd:

1. Zorg ervoor dat de beentjes van knie tot knie ondersteund worden. In verband met de ontwikkeling van de heupjes is het belangrijk dat, zeker gedurende het eerste levensjaar, de knietjes hoger uitkomen dan het zitvlak. Dat noemen we kikker- of M-houding vanwege de gelijkenis in vorm. Om dat te kunnen doen, is het belangrijk dat je drager onderaan het rugpand aanpasbaar is in de breedte zodat hij kan meegroeien met je kindje.

2. Span je draagdoek- of zak voldoende aan. Baby’s komen ter wereld met een bolvormig rugje. Door de jaren evolueert dit naar een S-vormige ruggengraat zoals wij die als volwassenen hebben. Maar omwille van belasting van de (onder)rug is het bij jonge baby’s dus cruciaal om een drager te hebben die op een flexibele manier de rug stevig ondersteunt in zijn natuurlijke vorm. De meest gemaakte fout die ik zie bij mensen, is dan ook dat ze draagdoek- of zak te weinig aanspannen. Het is niet de bedoeling jou of je baby oncomfortabel in te snoeren, maar als je het gevoel hebt dat je baby na verloop van tijd zakt of dat je de neiging hebt hem nog te ondersteunen met je armen, mag het vermoedelijk best nog wat strakker. Voldoende aanspannen is ook belangrijk om ervoor te zorgen dat een kleine baby - met nog minder stevige spieren - niet inzakt. Let er daarbij wel op dat zijn ademhaling niet belemmerd wordt. Trucje? Zorg dat er altijd minstens 2 vingers ruimte zit tussen de kin van je baby en je borstkas. Nog een tip voor draagzakken: begin met de heupband en positioneer dan je kleintje voor een spiegel op je buik. Vervolgens breng je het rugpand omhoog en span je aan totdat je baby mooi vast zit. Stuur voldoende bij als hij zakt, en blijf in de spiegel aanpassen tot je tevreden bent.

3. Hou je kind tijdens het buikdragen op ‘kissing distance’ om de ideale hoogte te bepalen. Kan je vlot een kusje geven op je baby’s hoofdje? Dat is de perfecte hoogte, hoger is onhandig, lager is belastender voor je rug.

4. Pas - voor je overgaat tot een aankoop - tijdens een consult verschillende draagsystemen, om te zien welke het best bij je past. Welk merk of welke soort je verkiest is heel persoonlijk en vooral een kwestie van uitproberen. Ga je voor een draagdoek? Oefen dan voldoende met een knuffelbeer of kussen voor je er écht mee aan de slag gaat. En onthou vooral: ‘Oefening baart kunst’. Zit je even in de knoop? Dan kan een draagconsult heel leerrijk zijn om je enkele basisprincipes eigen te maken, zodat je erna zelf vlot verder kan.”

Ook nog vragen over hoe je je baby het best draagt? Via www.draagconsulenten.be vind je een draagconsulent in je buurt.